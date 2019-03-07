УЕФА поможет Мхитаряну принять участие в финале Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) окажет помощь полузащитнику лондонского "Арсенала" Генриху Мхитаряну получить азербайджанскую визу, если английский клуб выйдет в финал Лиги Европы."Для УЕФА стандартная процедура — отправлять письма поддержки ассоциациям, клубам или посольствам с целью получения виз для игроков и предоставления им возможности участвовать в матчах УЕФА", — цитирует представителя организации ESPN FC.Финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку. Ранее Мхитаряну дважды пришлось пропустить матчи с азербайджанскими клубами из-за отсутствия визы.