|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта
|32
|32
|18
|Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
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«Айнтрахт» отстоял честь Германии, «Валенсия» обошлась без Черышева
Еврокубковая неделя традиционно завершилась матчами Лиги Европы. В отличие от Лиги чемпионов в Лиге Европы обошлось без «фейерверков». В трёх из четырёх матчей дня интрига была убита ещё в зародыше, поэтому отдуваться пришлось футболистам «Айнтрахта». Rusfootball.info — о триумфе немецкого клуба и дежурной победе «Валенсии», которой не понадобилась помощь Дениса Черышева.
Матч недельной давности в Лиссабоне фактически открыл миру удивительного 19-летнего таланта Жоао Фелиша. Португальский оттянутый форвард принёс «Бенфике» победу, оформив хет-трик в матче с «Айнтрахтом». Но пока «Бенфика» развлекалась в атаке, как могла, хозяева упустили две разящие атаки соперника. В итоге именно за это лиссабонцы и поплатились. В ответном матче, проходившем во Франкфурте-на-Майне, «Айнтрахт» устроил настоящее испытание сопернику. Хозяева полностью переиграли «Бенфику», заслуженно забив по мячу в каждом из таймов. Правда, первый мяч хозяева забивали из офсайда, но в Лиге Европы VAR нет, поэтому мяч был засчитан.
«Айнтрахт», гонимый вперёд своими болельщиками, с первых минут взялся за дело. Хозяева эффективно прессинговали, отправив вперёд более половины команды, о чём свидетельствуют усреднённые позиции игроков.
Основное внимание гостей было приковано к Луке Йовичу, за которым охотится половина Европы, и Анте Ребичу, ставшему вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии. В целом, закрыть форвардов немецкого клуба удалось. На двоих они нанесли четыре удара, но только один из них пришёлся в створ. Ребич действовал довольно полезно, но мяч преимущественно он получал между центральным кругом и штрафной площадью соперника. В итоге завершать атаки приходилось другим.
«Айнтрахт» сумел использовать свои шансы. В первом тайме отличился Филип Костич, а во втором – Себастьян Роде. «Бенфика» к такому повороту оказалась не слишком готова. После того, как хозяева добились устраивающего их счёта, у гостей было ещё 25 минут игрового времени. Но за половину тайма «Бенфика» нанесла всего три удара по воротам соперника. Лучший (и, пожалуй, единственный) шанс на 84-й минуте упустил Эдуардо Сальвио, который с острого угла пробил в штангу.
А что же Фелиш? Его «Айнтрахт» надёжно закрыл. В этом матче юное дарование «Бенфики» встречалось с мячом лишь 40 раз (средний показатель в «Бенфике»). Да и за мячом ему приходилось спускаться совсем глубоко. Тепловая карта Жоау не слишком впечатляет, учитывая, что он фактически играет роль второго форварда.
В концовке матча «Бенфика» толком не сподобилась на финальный штурм. В итоге «Айнтрахт» довольно спокойно довёл дело до победы с нужным счётом, а послематчевые эмоции немецких футболистов напомнили искреннюю радость игроков «Аякса» двумя днями ранее. Было круто.
К слову, «Айнтрахту» Лига Европы открывает шанс на попадание в Лигу чемпионов. В Бундеслиге футболисты из Франкфурта занимают четвёртое место в турнирной таблице, но вся борьба за топ-4 там ещё впереди. На четвёртую путёвку в Лигу чемпионов претендуют сразу три коллектива. Так почему бы не попытаться проложить путь в Лигу чемпионов через Лигу Европы, раз уж так всё здорово получается? Футболисты «Бенфики», возможно, даже вздохнули с облегчением. Для них приоритетом является завоевание чемпионского титула в Португалии. После 29 туров лиссабонцы идут вровень с «Порту», обе команды набрали по 72 очка и синхронно вылетели из еврокубков на этой неделе.
Матч «Валенсия» - «Вильярреал» получился куда менее напряжённым и зрелищным. Для «жёлтой субмарины» главной целью и задачей на концовку сезона является сохранение прописки в Примере, что «Вильярреал» наглядно продемонстрировал ещё в матчах 1/8 финала с «Зенитом». Тогда испанцы не брезговали прибегать к ротации, оставляя в запасе нескольких игроков основы.
В первой встрече «Валенсия» одержала победу со счётом 3:1, после чего ответный матч фактически превратился в формальность. «Вильярреал» ради приличия активно атаковал, лучше владел мячом (61% на 39%) и значительно превзошёл соперника по другим ключевым показателям, включая количество ударов по воротам (20-9). Тем не менее, победила вновь «Валенсия». Уже на 13-й минуте Тони Лато вывел хозяев вперёд, а во втором тайме все вопросы об итоговом результате снял Дани Парехо. К слову, «Вильярреал» не сильно и стремился к камбэку. Так, наставник гостей в этом матче оставил в запасе Винсенте Иборру, Самуэля Чуквезе и Карлоса Бакку, а Санти Касорла даже не был включён в состав.
«Валенсия» к матчу отнеслась довольно прагматично. Хозяева позволили сопернику поиграть первым номером, но свои моменты использовали. Российский форвард Денис Черышев так и остался в запасе, не появившись на поле. «Валенсия» идёт дальше, разбираяясь с «Вильярреалом» куда увереннее, чем с «Краснодаром» на предыдущей стадии турнира.
Лига Европы
1/4 финала
"Айнтрахт" Ф – "Бенфика" 2:0 (первый матч, 2:4)
Голы: Костич, 36, Роде, 67
"Айнтрахт" Ф: Трапп, Коста, Фалетт (Виллемс, 90+2), Абрахам, Костич, Хасебе, Фернандеш, Роде (Торро 86), Гачинович, Йович (Пасьенса, 76), Ребич
"Бенфика": Влаходимос, Алмейда (Жонас, 79), Гримальдо, Диаш, Жардел, Самарис (Пицци, 70), Фернандеш, Фейса, Силва (Сальвио, 72), Сеферович, Фелиш
Предупреждения: Абрахам, 74, Фалетт, 78, Ребич, 83
"Валенсия" – "Вильярреал" 2:0 (первый матч, 3:1)
Голы: Латорре, 13, Парехо, 54
"Валенсия": Нето, Латорре, Ронкалья, Дьякаби, Васс, Солер (Паулиста, 46), Торрес, Парехо (Коклен, 62), Гуэдеш (Ин, 68), Лоренсо, Гамейро
"Вильярреал": Фернандес, Хауме, Мори, Руис, Рациу, Тригерос (Фуэго, 74), Морланес, Касерес (Форнальс, 64), Педраса, Морено, Раба (Чуквезе, 46)
Предупреждения: Раба, 24, Педраса, 34, Мори, 53, Рациу, 61
Фото - WhoScored, BR Football, AFP
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Матч недельной давности в Лиссабоне фактически открыл миру удивительного 19-летнего таланта Жоао Фелиша. Португальский оттянутый форвард принёс «Бенфике» победу, оформив хет-трик в матче с «Айнтрахтом». Но пока «Бенфика» развлекалась в атаке, как могла, хозяева упустили две разящие атаки соперника. В итоге именно за это лиссабонцы и поплатились. В ответном матче, проходившем во Франкфурте-на-Майне, «Айнтрахт» устроил настоящее испытание сопернику. Хозяева полностью переиграли «Бенфику», заслуженно забив по мячу в каждом из таймов. Правда, первый мяч хозяева забивали из офсайда, но в Лиге Европы VAR нет, поэтому мяч был засчитан.
Eintracht Frankfurt: "In the heart of Europe." Beautiful. ? (?? @CMoffiziell)pic.twitter.com/oO1OULHY5b— Get German Football News (@GGFN_) April 18, 2019
У "Айнтрахта" была сумасшедшая поддержка
«Айнтрахт», гонимый вперёд своими болельщиками, с первых минут взялся за дело. Хозяева эффективно прессинговали, отправив вперёд более половины команды, о чём свидетельствуют усреднённые позиции игроков.
Усреднённые позиции игроков "Айнтрахта"
Основное внимание гостей было приковано к Луке Йовичу, за которым охотится половина Европы, и Анте Ребичу, ставшему вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии. В целом, закрыть форвардов немецкого клуба удалось. На двоих они нанесли четыре удара, но только один из них пришёлся в створ. Ребич действовал довольно полезно, но мяч преимущественно он получал между центральным кругом и штрафной площадью соперника. В итоге завершать атаки приходилось другим.
«Айнтрахт» сумел использовать свои шансы. В первом тайме отличился Филип Костич, а во втором – Себастьян Роде. «Бенфика» к такому повороту оказалась не слишком готова. После того, как хозяева добились устраивающего их счёта, у гостей было ещё 25 минут игрового времени. Но за половину тайма «Бенфика» нанесла всего три удара по воротам соперника. Лучший (и, пожалуй, единственный) шанс на 84-й минуте упустил Эдуардо Сальвио, который с острого угла пробил в штангу.
А что же Фелиш? Его «Айнтрахт» надёжно закрыл. В этом матче юное дарование «Бенфики» встречалось с мячом лишь 40 раз (средний показатель в «Бенфике»). Да и за мячом ему приходилось спускаться совсем глубоко. Тепловая карта Жоау не слишком впечатляет, учитывая, что он фактически играет роль второго форварда.
Тепловая карта Фелиша
В концовке матча «Бенфика» толком не сподобилась на финальный штурм. В итоге «Айнтрахт» довольно спокойно довёл дело до победы с нужным счётом, а послематчевые эмоции немецких футболистов напомнили искреннюю радость игроков «Аякса» двумя днями ранее. Было круто.
К слову, «Айнтрахту» Лига Европы открывает шанс на попадание в Лигу чемпионов. В Бундеслиге футболисты из Франкфурта занимают четвёртое место в турнирной таблице, но вся борьба за топ-4 там ещё впереди. На четвёртую путёвку в Лигу чемпионов претендуют сразу три коллектива. Так почему бы не попытаться проложить путь в Лигу чемпионов через Лигу Европы, раз уж так всё здорово получается? Футболисты «Бенфики», возможно, даже вздохнули с облегчением. Для них приоритетом является завоевание чемпионского титула в Португалии. После 29 туров лиссабонцы идут вровень с «Порту», обе команды набрали по 72 очка и синхронно вылетели из еврокубков на этой неделе.
Frankfurt vs. Chelsea— B/R Football (@brfootball) April 18, 2019
Arsenal vs. Valencia
The Europa League semi-finals are set. ? pic.twitter.com/E70WAyJFUo
Матч «Валенсия» - «Вильярреал» получился куда менее напряжённым и зрелищным. Для «жёлтой субмарины» главной целью и задачей на концовку сезона является сохранение прописки в Примере, что «Вильярреал» наглядно продемонстрировал ещё в матчах 1/8 финала с «Зенитом». Тогда испанцы не брезговали прибегать к ротации, оставляя в запасе нескольких игроков основы.
В первой встрече «Валенсия» одержала победу со счётом 3:1, после чего ответный матч фактически превратился в формальность. «Вильярреал» ради приличия активно атаковал, лучше владел мячом (61% на 39%) и значительно превзошёл соперника по другим ключевым показателям, включая количество ударов по воротам (20-9). Тем не менее, победила вновь «Валенсия». Уже на 13-й минуте Тони Лато вывел хозяев вперёд, а во втором тайме все вопросы об итоговом результате снял Дани Парехо. К слову, «Вильярреал» не сильно и стремился к камбэку. Так, наставник гостей в этом матче оставил в запасе Винсенте Иборру, Самуэля Чуквезе и Карлоса Бакку, а Санти Касорла даже не был включён в состав.
Yo lo dejo por aqu? @ArsenalEspanol @valenciacf_en pic.twitter.com/zoad9cK9Gg— Sergio Medina ? (@CHERGIO_M) April 18, 2019
"Валенсия" уже ищет вариант обыграть "Арсенал" в полуфинале. "Проклятие Дрейка" поможет?
«Валенсия» к матчу отнеслась довольно прагматично. Хозяева позволили сопернику поиграть первым номером, но свои моменты использовали. Российский форвард Денис Черышев так и остался в запасе, не появившись на поле. «Валенсия» идёт дальше, разбираяясь с «Вильярреалом» куда увереннее, чем с «Краснодаром» на предыдущей стадии турнира.
Лига Европы
1/4 финала
"Айнтрахт" Ф – "Бенфика" 2:0 (первый матч, 2:4)
Голы: Костич, 36, Роде, 67
"Айнтрахт" Ф: Трапп, Коста, Фалетт (Виллемс, 90+2), Абрахам, Костич, Хасебе, Фернандеш, Роде (Торро 86), Гачинович, Йович (Пасьенса, 76), Ребич
"Бенфика": Влаходимос, Алмейда (Жонас, 79), Гримальдо, Диаш, Жардел, Самарис (Пицци, 70), Фернандеш, Фейса, Силва (Сальвио, 72), Сеферович, Фелиш
Предупреждения: Абрахам, 74, Фалетт, 78, Ребич, 83
"Валенсия" – "Вильярреал" 2:0 (первый матч, 3:1)
Голы: Латорре, 13, Парехо, 54
"Валенсия": Нето, Латорре, Ронкалья, Дьякаби, Васс, Солер (Паулиста, 46), Торрес, Парехо (Коклен, 62), Гуэдеш (Ин, 68), Лоренсо, Гамейро
"Вильярреал": Фернандес, Хауме, Мори, Руис, Рациу, Тригерос (Фуэго, 74), Морланес, Касерес (Форнальс, 64), Педраса, Морено, Раба (Чуквезе, 46)
Предупреждения: Раба, 24, Педраса, 34, Мори, 53, Рациу, 61
Фото - WhoScored, BR Football, AFP
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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