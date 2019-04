«Айнтрахт» отстоял честь Германии, «Валенсия» обошлась без Черышева

Eintracht Frankfurt: "In the heart of Europe." Beautiful. ? (?? @CMoffiziell ) pic.twitter.com/oO1OULHY5b

У "Айнтрахта" была сумасшедшая поддержка

Усреднённые позиции игроков "Айнтрахта"

Frankfurt vs. Chelsea

Arsenal vs. Valencia



The Europa League semi-finals are set. ? pic.twitter.com/E70WAyJFUo