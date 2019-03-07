Испания Ла Лига 2018/19 
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Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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«Айнтрахт» отстоял честь Германии, «Валенсия» обошлась без Черышева

Еврокубковая неделя традиционно завершилась матчами Лиги Европы. В отличие от Лиги чемпионов в Лиге Европы обошлось без «фейерверков». В трёх из четырёх матчей дня интрига была убита ещё в зародыше, поэтому отдуваться пришлось футболистам «Айнтрахта». Rusfootball.info — о триумфе немецкого клуба и дежурной победе «Валенсии», которой не понадобилась помощь Дениса Черышева.

«Айнтрахт» отстоял честь Германии, «Валенсия» обошлась без Черышева


Матч недельной давности в Лиссабоне фактически открыл миру удивительного 19-летнего таланта Жоао Фелиша. Португальский оттянутый форвард принёс «Бенфике» победу, оформив хет-трик в матче с «Айнтрахтом». Но пока «Бенфика» развлекалась в атаке, как могла, хозяева упустили две разящие атаки соперника. В итоге именно за это лиссабонцы и поплатились. В ответном матче, проходившем во Франкфурте-на-Майне, «Айнтрахт» устроил настоящее испытание сопернику. Хозяева полностью переиграли «Бенфику», заслуженно забив по мячу в каждом из таймов. Правда, первый мяч хозяева забивали из офсайда, но в Лиге Европы VAR нет, поэтому мяч был засчитан.


У "Айнтрахта" была сумасшедшая поддержка


«Айнтрахт», гонимый вперёд своими болельщиками, с первых минут взялся за дело. Хозяева эффективно прессинговали, отправив вперёд более половины команды, о чём свидетельствуют усреднённые позиции игроков.


Усреднённые позиции игроков "Айнтрахта"


Основное внимание гостей было приковано к Луке Йовичу, за которым охотится половина Европы, и Анте Ребичу, ставшему вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии. В целом, закрыть форвардов немецкого клуба удалось. На двоих они нанесли четыре удара, но только один из них пришёлся в створ. Ребич действовал довольно полезно, но мяч преимущественно он получал между центральным кругом и штрафной площадью соперника. В итоге завершать атаки приходилось другим.

«Айнтрахт» сумел использовать свои шансы. В первом тайме отличился Филип Костич, а во втором – Себастьян Роде. «Бенфика» к такому повороту оказалась не слишком готова. После того, как хозяева добились устраивающего их счёта, у гостей было ещё 25 минут игрового времени. Но за половину тайма «Бенфика» нанесла всего три удара по воротам соперника. Лучший (и, пожалуй, единственный) шанс на 84-й минуте упустил Эдуардо Сальвио, который с острого угла пробил в штангу.

А что же Фелиш? Его «Айнтрахт» надёжно закрыл. В этом матче юное дарование «Бенфики» встречалось с мячом лишь 40 раз (средний показатель в «Бенфике»). Да и за мячом ему приходилось спускаться совсем глубоко. Тепловая карта Жоау не слишком впечатляет, учитывая, что он фактически играет роль второго форварда.


Тепловая карта Фелиша


В концовке матча «Бенфика» толком не сподобилась на финальный штурм. В итоге «Айнтрахт» довольно спокойно довёл дело до победы с нужным счётом, а послематчевые эмоции немецких футболистов напомнили искреннюю радость игроков «Аякса» двумя днями ранее. Было круто.

К слову, «Айнтрахту» Лига Европы открывает шанс на попадание в Лигу чемпионов. В Бундеслиге футболисты из Франкфурта занимают четвёртое место в турнирной таблице, но вся борьба за топ-4 там ещё впереди. На четвёртую путёвку в Лигу чемпионов претендуют сразу три коллектива. Так почему бы не попытаться проложить путь в Лигу чемпионов через Лигу Европы, раз уж так всё здорово получается? Футболисты «Бенфики», возможно, даже вздохнули с облегчением. Для них приоритетом является завоевание чемпионского титула в Португалии. После 29 туров лиссабонцы идут вровень с «Порту», обе команды набрали по 72 очка и синхронно вылетели из еврокубков на этой неделе.



Матч «Валенсия» - «Вильярреал» получился куда менее напряжённым и зрелищным. Для «жёлтой субмарины» главной целью и задачей на концовку сезона является сохранение прописки в Примере, что «Вильярреал» наглядно продемонстрировал ещё в матчах 1/8 финала с «Зенитом». Тогда испанцы не брезговали прибегать к ротации, оставляя в запасе нескольких игроков основы.

В первой встрече «Валенсия» одержала победу со счётом 3:1, после чего ответный матч фактически превратился в формальность. «Вильярреал» ради приличия активно атаковал, лучше владел мячом (61% на 39%) и значительно превзошёл соперника по другим ключевым показателям, включая количество ударов по воротам (20-9). Тем не менее, победила вновь «Валенсия». Уже на 13-й минуте Тони Лато вывел хозяев вперёд, а во втором тайме все вопросы об итоговом результате снял Дани Парехо. К слову, «Вильярреал» не сильно и стремился к камбэку. Так, наставник гостей в этом матче оставил в запасе Винсенте Иборру, Самуэля Чуквезе и Карлоса Бакку, а Санти Касорла даже не был включён в состав.


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«Валенсия» к матчу отнеслась довольно прагматично. Хозяева позволили сопернику поиграть первым номером, но свои моменты использовали. Российский форвард Денис Черышев так и остался в запасе, не появившись на поле. «Валенсия» идёт дальше, разбираяясь с «Вильярреалом» куда увереннее, чем с «Краснодаром» на предыдущей стадии турнира.

Лига Европы

1/4 финала

"Айнтрахт" Ф – "Бенфика" 2:0 (первый матч, 2:4)

Голы: Костич, 36, Роде, 67

"Айнтрахт" Ф: Трапп, Коста, Фалетт (Виллемс, 90+2), Абрахам, Костич, Хасебе, Фернандеш, Роде (Торро 86), Гачинович, Йович (Пасьенса, 76), Ребич

"Бенфика": Влаходимос, Алмейда (Жонас, 79), Гримальдо, Диаш, Жардел, Самарис (Пицци, 70), Фернандеш, Фейса, Силва (Сальвио, 72), Сеферович, Фелиш

Предупреждения: Абрахам, 74, Фалетт, 78, Ребич, 83


"Валенсия" – "Вильярреал" 2:0 (первый матч, 3:1)

Голы: Латорре, 13, Парехо, 54

"Валенсия": Нето, Латорре, Ронкалья, Дьякаби, Васс, Солер (Паулиста, 46), Торрес, Парехо (Коклен, 62), Гуэдеш (Ин, 68), Лоренсо, Гамейро

"Вильярреал": Фернандес, Хауме, Мори, Руис, Рациу, Тригерос (Фуэго, 74), Морланес, Касерес (Форнальс, 64), Педраса, Морено, Раба (Чуквезе, 46)

Предупреждения: Раба, 24, Педраса, 34, Мори, 53, Рациу, 61


Фото - WhoScored, BR Football, AFP

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Айнтрахт Бенфика Валенсия Вильярреал
Сегодня, 01:17
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