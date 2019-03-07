Карло Анчелотти: сегодня матч продолжался только 30 минут

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти - о матче с "Арсеналом" (0:1) в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей в полуфинал пробился английский клуб."Мы проиграли противостояние, пропустив два мяча в первой игре. После такого результата мы не имели права пропускать на своем поле, а когда пропустили, потеряли уверенность. Сегодня игра продолжалась только 30 минут. Нам было непросто. У нас было два очень хороших момента, чтобы забить. После этого мы потеряли остроту в атаке, стали более медленными и предсказуемыми", - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.