"Айнтрахт" не выходил в полуфинал еврокубков 39 лет

Немецкий "Айнтрахт" не выходил в полуфинал еврокубковой кампании на протяжении 39 лет.В четвертьфинальном противостоянии команда из Германии сумела одолеть португальскую "Бенфику".Первый матч, который прошел в Лиссабоне, завершился со счетом 4:2 в пользу "Бенфики". Однако во второй игре, которая состоялась уже в Германии, "Айнтрахт" вырвал победу со счетом 2:0.Немецкая команда выбила себе путевку в полуфинал турнира благодаря правилу выездного гола.