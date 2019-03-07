Итальянский специалист Маурицио Сарри впервые вывел свою команду в полуфинал еврокубков.Английский "Челси", который сейчас возглавляет Сарри, в четвертьфинальном противостоянии с чешской "Славией" добыл себе путевку в полуфинал Лиги Европы.Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Во втором "Челси" также оказался сильнее соперника — 4:3.Лучшим результатом в карьере итальянского специалиста был выход в 1/8 финала Лиги чемпионов вместе с "Наполи", который он ранее возглавлял.