Марселино Тораль: я никогда не видел такого ливня, но болельщики все равно пришли поддержать

Наставник испанской "Валенсии" Марселино Тораль после победы над "Вильярреалом" (2:0) в ответной встрече четвертьфинала Лиги Европы обратился к верным фанатам команды.По сумме двух противостояний левантийцы выбили из турнира "Желтую субмарину" со счетом 5:1. Игра на стадионе проходила под проливным дождем."Я благодарен всем тем, кто посетил матч. Никогда еще я не видел здесь такого ливня, какой был сегодня, но болельщики все равно пришли поддержать команду. Они проявили смелость, и мы очень ценим их за это. Постараемся отплатить им той же монетой", — сказал специалист.