"Челси" повторил рекорд ЛЕ по длительности беспроигрышной серии

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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"Челси" повторил рекорд ЛЕ по длительности беспроигрышной серии

В ответной встрече четвертьфинала Лиги Европы "Челси" дома одержал победу над пражской "Славией" со счетом 4:3.

Лондонцы пробились в полуфинал турнира, так как в первом матче также вязли верх (1:0).

"Синие" продлили беспроигрышную серию в Лиге Европы до 15 противостояний (14 побед, 1 ничья), повторив рекорд в соревнованиях, который установил мадридский "Атлетико", выступая с ноября 2011 года по октябрь 2012-го.

Последний раз "Челси" проигрывал на турнире в ответной встрече 1/4 финала с казанским "Рубином" (2:3) в апреле 2013 года. В том сезоне английский клуб получил трофей, одолев в финале португальскую "Бенфику" (2:1).

"Газета.ру"
Теги: Челси
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