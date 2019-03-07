"Челси" повторил рекорд ЛЕ по длительности беспроигрышной серии

В ответной встрече четвертьфинала Лиги Европы "Челси" дома одержал победу над пражской "Славией" со счетом 4:3.Лондонцы пробились в полуфинал турнира, так как в первом матче также вязли верх (1:0)."Синие" продлили беспроигрышную серию в Лиге Европы до 15 противостояний (14 побед, 1 ничья), повторив рекорд в соревнованиях, который установил мадридский "Атлетико", выступая с ноября 2011 года по октябрь 2012-го.Последний раз "Челси" проигрывал на турнире в ответной встрече 1/4 финала с казанским "Рубином" (2:3) в апреле 2013 года. В том сезоне английский клуб получил трофей, одолев в финале португальскую "Бенфику" (2:1).