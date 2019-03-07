Потрясающий перформанс болельщиков "Айнтрахта" в мачте с "Бенфикой" (видео)

Фанаты "Айнтрахта" устроили красочный перформанс перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против "Бенфики" (2:0).Болельщики подняли черно-белые флажки, на центральной трибуне выложили надпись "Айнтрахт" на Майне" (или "Единство на Майне"), а на фанатской - "В сердце Европы".Напомним, "Айнтрахт" по сумме двух встреч победил "Бенфику" и вышел в полуфинал турнира.