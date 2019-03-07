|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Россия РПЛ 2018/19
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Потрясающий перформанс болельщиков "Айнтрахта" в мачте с "Бенфикой" (видео)
Фанаты "Айнтрахта" устроили красочный перформанс перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против "Бенфики" (2:0).
Болельщики подняли черно-белые флажки, на центральной трибуне выложили надпись "Айнтрахт" на Майне" (или "Единство на Майне"), а на фанатской - "В сердце Европы".
Напомним, "Айнтрахт" по сумме двух встреч победил "Бенфику" и вышел в полуфинал турнира.
Болельщики подняли черно-белые флажки, на центральной трибуне выложили надпись "Айнтрахт" на Майне" (или "Единство на Майне"), а на фанатской - "В сердце Европы".
Eintracht Frankfurt fans pre-match at the Commerzbank-Arena tonight ???— Goal (@goal) April 18, 2019
? @archiert1 #UELpic.twitter.com/T1PRWAOSL7
Напомним, "Айнтрахт" по сумме двух встреч победил "Бенфику" и вышел в полуфинал турнира.
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