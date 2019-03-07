"Айнтрахт" и "Челси" назвали стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги Европы.": Трапп, Хинтереггер, Хасебе, Абрахам, Фалетт, Фернандес, Роде, да Коста, Костич, Йович, Гачинович.Запасные: Реннов, Н’Дика, де Гузман, Виллемс, Торро, Чендлер, Пасьенсия.Аррисабалага, Аспиликуэта, Луис, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Педро, Жиру, Виллиан.Запасные: Кабельеро, Алонсо, Баркли, Игуаин, Э. Азар, Ковачич, Дзаппакоста.