Лига Европы – турнир Эмери, «Арсенал» должен был разгромить «Валенсию»

Конец!



? "Челси" и "Арсенал" пропускают первыми

? "Челси" сравнивает счет

? "Арсенал" отвечает 3? голами#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/1aDJ893C9S — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 2, 2019

Усреднённые позиции игроков, оранжевые - "Арсенал", синие - "Валенсия"

Arsenal have scored 103 goals across all competitions this season.@Aubameyang7 @LacazetteAlex

• 25 goals • 18 goals

• 7 assists • 10 assists



Job done at the Emirates. ? pic.twitter.com/4tbGCBBkJy — Squawka Football (@Squawka) May 2, 2019

Потери мяча, оранжевые - "Арсенал", синие - "Валенсия"

Тепловая карта "Арсенала"

«Арсенал» уверенно разобрался с «Валенсией» в первом матче полуфинала Лиги Европы, несмотря на неудачное начало. Лондонцы имели все шансы, чтобы решить все вопросы ещё в первой встрече, но всё равно перед поездкой в Испанию «канониры» создали хороший задел.– о новом шаге Унаи Эмери к очередному трофею в Европе.Разговоры о возвращении английского футбола на вершину несколько приостановили неудачи клубов АПЛ в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» уже фактически потерял шансы на выход в финал турнира, а «Тоттенхэм Хотсупр» сенсационно уступил на своём поле «Аяксу», превратившись в аутсайдера противостояния. Зато в Лиге Европы у англичан всё складыается неплохо. После первых матчей «Арсенал» и «Челси» стали фаворитами, а «канониры» сделали хорошую заявку, победив со счётом 3:1.Для «Арсенала» и «Валенсии» Лига Европы превратилась в хороший шанс попадания в Лигу чемпионов. В национальных чемпионатах оба клуба ведут отчаянную борьбу за попадание в топ-4, позволяющее сыграть в главном турнире Европы. И в этой ситуации запасной путь в виде ЛЕ выглядит даже проще. Естественно, что, добравшись до полуфинала, никто не будет отодвигать Лигу Европы на второй план. И, в целом, тренерские штабы обеих команд выставили максимально боевые составы.«Валенсия» предпочла сыграть сугубо вторым номером. «Летучие мыши» выбрали консервативный план на игру, предполагавший глубокую оборону. Видимо, особые опасения Марселино Гарсии Тораля вызывали стремительные рывки Пьера-Эмерика Обамеянга, одного из самых быстрых игроков мира. Но план гостей в итоге так и не сработал. Слишком глубокое размещение на своей половине поля привело к тому, что «Арсенал» безраздельно владел территориальным и игровым преимуществом. Лондонцы в этом матче оставляли сзади лишь тройку центральных защитников. «Валенсия», по сути, зачастую перестраивалась на игру в пять защитнкиов.Возможно, гости и планировали сыграть более смело, но быстрый и нелогичный гол лишь помешал им. На 11-й минуте Муктар Диакаби воспользовался ошибкой защитников «Арсенала» и после углового послал мяч в ворота буквально с метра. После этого «Валенсия» ещё сильнее ушла в «окопы», так и не сумев перестроиться по ходу матча.При этом любопытно, что «Арсенал» первый мяч забил после контратаки. Реактивный Обамейянг подкараулил свой момент, сделав всё, чтобы Александер Ляказетт сравнял счёт.Откровенно трусливая тактика «Валенсии» привела к тому, что у гостей фактически не было вариантов для выхода из обороны в атаку. Испанцам приходилось либо сильно рисковать с помощью короткого паса, либо прибегать к лонгболлам. Особых шансов у невысоких Родриго и Гедеша в борьбе с мощными защитниками «Арсенала» не было. В то же время «Валенсия» допустила чудовищное количество потерь на своей половине поля в непосредственной близости от собственной штрафной или в самой штрафной (9). У «Арсенала» таких потерь не было вовсе, лондонцы лишь трижды потеряли мяч на своей половине поля, но это происходило у боковых линий.Марселино явно проиграл тактическую дуэль своему визави. Гости не уделили достаточного внимания фланговой игре «Арсенала», хотя в нынешнем сезоне лондонцы регулярно задействуют это оружие. В итоге «Арсенал» сделал 23 навеса, а после двух из них были забиты мячи. Прибавим сюда ещё и промах Ляказетта из убойной позиции после ещё одного навеса. Наверное, со столь активными флангами соперника игра в три центральных защитника была ошибкой. Тепловая карта «Арсенала» наглядно показывает, какие зоны на поле стали ключевыми.Но главное, что тренер «Валенсии» так и не сумел отреагировать на происходящее на поле. Фактически, «Арсенал» «возил» соперника с 20-й минуты, но никаких особых тактических перестроений не происходило. После того, как лондонцы забили два мяча, гости постарались просто досидеть, удерживая вполне приемлемый результат в виде поражения с минимальным счётом, да ещё и с голом в гостях.Тем не менее, глубокое построение «Валенсии» позволило «Арсеналу» в концовке рисковать. По сути, у лондонцев в защите оставались лишь один – два защитника. Сыграть в настоящий «автобус» «Валенсии» не удалось, а третий мяч был вполне логичным. Более того, Марселино ещё должен быть доволен, что его команда избежала разгрома.Тем не менее, шансы у «Валенсии» остаются. Для выхода в финал «летучим мышам» нужно побеждать со счётом 2:0. «Арсенал» традиционно играет не слишком удачно в гостях, хотя Эмери и меняет эту неприятную традицию. На прошлой стадии плей-офф покоритель Лиги Европы Эмери уже показал это, повторно победив «Наполи» на одном из самых тяжёлых (в психологическом плане) стадионов Европы. Как по мне, именно «Арсенал» сейчас является явным фаворитом Лиги Европы.Ляказетт, 18, 26, Обамеянг, 90 - Дьяхаби, 11.Чех, Сократис, Косьельни (Монреаль, 82), Мустафи, Колашинац, Гендузи (Торрейра, 58), Джака, Мэйтлэнд-Найлс, Озил (Мхитарян, 75), Обамеянг, Ляказетт.Нето, Гарай, Дьяхаби, Паулиста, Ронкалья, Пиччини, Гайя, Солер (Васс, 71), Парехо, Гедеш (Гамейро, 71), Родриго (Мина, 88).Дьяхаби, 31, Парехо, 70.