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Название Дата Хозяева Счёт Гости
B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Лига Европы – турнир Эмери, «Арсенал» должен был разгромить «Валенсию»

«Арсенал» уверенно разобрался с «Валенсией» в первом матче полуфинала Лиги Европы, несмотря на неудачное начало. Лондонцы имели все шансы, чтобы решить все вопросы ещё в первой встрече, но всё равно перед поездкой в Испанию «канониры» создали хороший задел. Rusfootball.info – о новом шаге Унаи Эмери к очередному трофею в Европе.

Лига Европы – турнир Эмери, «Арсенал» должен был разгромить «Валенсию»


Разговоры о возвращении английского футбола на вершину несколько приостановили неудачи клубов АПЛ в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» уже фактически потерял шансы на выход в финал турнира, а «Тоттенхэм Хотсупр» сенсационно уступил на своём поле «Аяксу», превратившись в аутсайдера противостояния. Зато в Лиге Европы у англичан всё складыается неплохо. После первых матчей «Арсенал» и «Челси» стали фаворитами, а «канониры» сделали хорошую заявку, победив со счётом 3:1.

Для «Арсенала» и «Валенсии» Лига Европы превратилась в хороший шанс попадания в Лигу чемпионов. В национальных чемпионатах оба клуба ведут отчаянную борьбу за попадание в топ-4, позволяющее сыграть в главном турнире Европы. И в этой ситуации запасной путь в виде ЛЕ выглядит даже проще. Естественно, что, добравшись до полуфинала, никто не будет отодвигать Лигу Европы на второй план. И, в целом, тренерские штабы обеих команд выставили максимально боевые составы.



«Валенсия» предпочла сыграть сугубо вторым номером. «Летучие мыши» выбрали консервативный план на игру, предполагавший глубокую оборону. Видимо, особые опасения Марселино Гарсии Тораля вызывали стремительные рывки Пьера-Эмерика Обамеянга, одного из самых быстрых игроков мира. Но план гостей в итоге так и не сработал. Слишком глубокое размещение на своей половине поля привело к тому, что «Арсенал» безраздельно владел территориальным и игровым преимуществом. Лондонцы в этом матче оставляли сзади лишь тройку центральных защитников. «Валенсия», по сути, зачастую перестраивалась на игру в пять защитнкиов.


Усреднённые позиции игроков, оранжевые - "Арсенал", синие - "Валенсия"


Возможно, гости и планировали сыграть более смело, но быстрый и нелогичный гол лишь помешал им. На 11-й минуте Муктар Диакаби воспользовался ошибкой защитников «Арсенала» и после углового послал мяч в ворота буквально с метра. После этого «Валенсия» ещё сильнее ушла в «окопы», так и не сумев перестроиться по ходу матча.

При этом любопытно, что «Арсенал» первый мяч забил после контратаки. Реактивный Обамейянг подкараулил свой момент, сделав всё, чтобы Александер Ляказетт сравнял счёт.



Откровенно трусливая тактика «Валенсии» привела к тому, что у гостей фактически не было вариантов для выхода из обороны в атаку. Испанцам приходилось либо сильно рисковать с помощью короткого паса, либо прибегать к лонгболлам. Особых шансов у невысоких Родриго и Гедеша в борьбе с мощными защитниками «Арсенала» не было. В то же время «Валенсия» допустила чудовищное количество потерь на своей половине поля в непосредственной близости от собственной штрафной или в самой штрафной (9). У «Арсенала» таких потерь не было вовсе, лондонцы лишь трижды потеряли мяч на своей половине поля, но это происходило у боковых линий.


Потери мяча, оранжевые - "Арсенал", синие - "Валенсия"


Марселино явно проиграл тактическую дуэль своему визави. Гости не уделили достаточного внимания фланговой игре «Арсенала», хотя в нынешнем сезоне лондонцы регулярно задействуют это оружие. В итоге «Арсенал» сделал 23 навеса, а после двух из них были забиты мячи. Прибавим сюда ещё и промах Ляказетта из убойной позиции после ещё одного навеса. Наверное, со столь активными флангами соперника игра в три центральных защитника была ошибкой. Тепловая карта «Арсенала» наглядно показывает, какие зоны на поле стали ключевыми.


Тепловая карта "Арсенала"


Но главное, что тренер «Валенсии» так и не сумел отреагировать на происходящее на поле. Фактически, «Арсенал» «возил» соперника с 20-й минуты, но никаких особых тактических перестроений не происходило. После того, как лондонцы забили два мяча, гости постарались просто досидеть, удерживая вполне приемлемый результат в виде поражения с минимальным счётом, да ещё и с голом в гостях.

Тем не менее, глубокое построение «Валенсии» позволило «Арсеналу» в концовке рисковать. По сути, у лондонцев в защите оставались лишь один – два защитника. Сыграть в настоящий «автобус» «Валенсии» не удалось, а третий мяч был вполне логичным. Более того, Марселино ещё должен быть доволен, что его команда избежала разгрома.

Тем не менее, шансы у «Валенсии» остаются. Для выхода в финал «летучим мышам» нужно побеждать со счётом 2:0. «Арсенал» традиционно играет не слишком удачно в гостях, хотя Эмери и меняет эту неприятную традицию. На прошлой стадии плей-офф покоритель Лиги Европы Эмери уже показал это, повторно победив «Наполи» на одном из самых тяжёлых (в психологическом плане) стадионов Европы. Как по мне, именно «Арсенал» сейчас является явным фаворитом Лиги Европы.

Лига Европы

1/2 финала

"Арсенал" – "Валенсия" 3:1

Голы: Ляказетт, 18, 26, Обамеянг, 90 - Дьяхаби, 11.

"Арсенал": Чех, Сократис, Косьельни (Монреаль, 82), Мустафи, Колашинац, Гендузи (Торрейра, 58), Джака, Мэйтлэнд-Найлс, Озил (Мхитарян, 75), Обамеянг, Ляказетт.

"Валенсия": Нето, Гарай, Дьяхаби, Паулиста, Ронкалья, Пиччини, Гайя, Солер (Васс, 71), Парехо, Гедеш (Гамейро, 71), Родриго (Мина, 88).

Предупреждения: Дьяхаби, 31, Парехо, 70.

Фото - WhoScored, Marca, Goal.com

Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Теги: Эмери Арсенал Валенсия
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#1  madhate  Вальхалла (Сегодня, 00:55)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
скучно. говночашку ЛЕ наверн всё-же членси возьмет, но истинно великие клубы не в ЛЕ рубятся, а выигрывают ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР


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такие вы долбоёбы...
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
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