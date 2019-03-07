Александр Ляказетт: хотим выиграть Лигу Европы и попасть напрямую в Лигу чемпионов

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт прокомментировал победу над "Валенсией" (3:1)."Мы первыми пропустили. Знали, что соперник хорошо играет на втором этаже, и нам нужно быть осторожными с этим во втором матче. Но смогли показать характер и хорошо отреагировать - это позитивные моменты сегодняшнего вечера. Мы хотим выиграть Лигу Европы и попасть напрямую в Лигу чемпионов", - цитирует Ляказетта BBC.