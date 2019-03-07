Рубен Лофтус-Чик: Жоржинью диктовал ход игры в матче с "Айнтрахтом"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик отметил игру своего партнера по команде Жоржинью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:1)."Жоржинью диктовал ход игры. Он оттягивал на себя игроков, что давало мне пространство для того, чтобы двигаться вперёд. Во втором тайме мы большую часть времени владели инициативой, за исключением нескольких контратак. В любом случае мы создавали моменты. На стадионе сегодня было очень громко, мне это очень понравилось. Надеюсь, мы хорошо сыграем в ответном матче", - цитирует футболиста ВВС.