|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Рубен Лофтус-Чик: Жоржинью диктовал ход игры в матче с "Айнтрахтом"
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик отметил игру своего партнера по команде Жоржинью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:1).
"Жоржинью диктовал ход игры. Он оттягивал на себя игроков, что давало мне пространство для того, чтобы двигаться вперёд. Во втором тайме мы большую часть времени владели инициативой, за исключением нескольких контратак. В любом случае мы создавали моменты. На стадионе сегодня было очень громко, мне это очень понравилось. Надеюсь, мы хорошо сыграем в ответном матче", - цитирует футболиста ВВС.
"Спорт-Экспресс"
"Жоржинью диктовал ход игры. Он оттягивал на себя игроков, что давало мне пространство для того, чтобы двигаться вперёд. Во втором тайме мы большую часть времени владели инициативой, за исключением нескольких контратак. В любом случае мы создавали моменты. На стадионе сегодня было очень громко, мне это очень понравилось. Надеюсь, мы хорошо сыграем в ответном матче", - цитирует футболиста ВВС.
"Спорт-Экспресс"
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