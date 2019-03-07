Петр Чех: это была моя последняя еврокубковая игра на домашнем поле

Голкипер "Арсенала" Петр Чех после матча с "Валенсией" (3:1) отметил, что это была его последняя домашняя еврокубковая игра в карьере."Это была моя последняя домашняя игра в еврокубках. Я хотел выиграть и получить возможность воплотить в жизнь свою мечту – поднять трофей над головой в последнем матче в карьере. Она все еще жива", - сказал вратарь.