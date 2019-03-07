Пьер-Эмерик Обамеянг забивает не менее 25 голов за сезон на протяжении пяти лет

? @Aubameyang7 has scored 25+ goals in five straight seasons ? pic.twitter.com/7DQzfpaOQI — B/R Football (@brfootball) May 2, 2019

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг накануне забил гол в матче 1/2 финала Лиги Европы против "Валенсии".Таким образом, футболист забил свой 25-й гол в текущем сезоне. Последние пять сезонов нападающий забивает 25 или более мячей.Ранее габонец выступал за "Боруссию Д", а зимой 2018 года перебрался в "Арсенал".