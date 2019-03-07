Символическая сборная недели в Лиге Европы наполовину состоит из игроков "Арсенала"

? Обамеянг, Давид Луис и другие...



Команда недели в #ЛигаЕвропы! ?



Кого не хватает? ? pic.twitter.com/wspHRXj5BH — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 3, 2019

УЕФА назвал 11 футболистов, вошедших в команду недели в Лиге Европы.Трапп ("Айнтрахт") — Эмерсон, Давид Луиз (оба — "Челси"), Диахаби ("Валенсия"), Колашинац ("Арсенал") — Мэйтленд-Найлз, Джака (оба — "Арсенал"), Лофтус-Чик, Педро (оба — "Челси") — Обамеянг, Ляказетт (оба — "Арсенал").