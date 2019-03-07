|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
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В еврокубковом плей-офф было всё, кроме серии пенальти. "Челси" с "Айнтрахтом" устроили и её
Кепу дважды спасали защитники, а в серии пенальти он не позволил забить себе в «домик». Rusfootball.info – о предсказуемом в плане победителя, но удивительном по содержанию матче на «Стэмфорд Бридж».
Лига Европы, в отличие от главного клубного турнира, более-менее держится в рамках разумного, но говорить об английском финале после первых матчей всё равно было поспешно. И здесь я скорее подразумевал шансы «Валенсии», проигравшей 1:3, а не «Айнтрахта», сыгравшего домашний матч с «Челси» вничью.
Немцы шикарно провели первые полчаса, Йович забил очередной прекрасный гол, но дальше доминировал «Челси», который чудом не сделал задел перед домашней встречей, играя не совсем в основном составе. Например, Азара Сарри позволил себе оставить в запасе. Но если неделю назад «Челси» ещё думал о важном матче с «Уотфордом», то теперь мог не оглядываться на чемпионат: место в четвёрке команда себе гарантировала. В отличие от «Айнтрахта», который в выходные был уничтожен «Байером» 1:6 (всего голы были забиты уже к 36-й минуте) и позволил Леверкузену себя догнать. В общем, попахивало уверенной победой хозяев.
Брекзит
Тем более, «Челси» лишил гостей серьёзного подспорья, благодаря которому «Айнтрахт» обычно вовсе перестаёт быть гостем. Невероятные франкфуртские болельщики гоняют за командой по всей Европы в количестве 15-20 тысяч, но «Челси» выделил лишь половину трибуны за воротами, а болеть у стадиона по лондонским законам запрещено. Хотя будь бы воля фанатов «Айнтрахта», они бы могли больше чем наполовину заполнить «Стэмфорд Бридж».
Не большие, но важные изменения
Возвращение в старт Азара читалось. Весь вопрос состоял в том, вместо кого. Сарри в паре Виллиан-Педро отдал предпочтение бразильцу. Другая замена была вынужденной: Нголо Канте получил травму, а вот Ковачич оказался жив-здоров-готов. Ади Хюттер поменял всего одного футболиста, но его перестановки были куда масштабнее: с возвращением Ребича после дисквалификации поменялась и схема. Франкфурт перешёл на 4 защитника, а за атаку отвечали 4 человека с фамилией на …ич.
Саррибола всё меньше
«Челси» начал матч в выжидательной позиции. Вместо высокого прессинга и владения мячом мы увидели игру с посылом «вам надо забивать – вот и попробуйте что-то сделать». После 0:6 от «Сити» Сарри всё чаще отходит от своих принципов игры, но ожидать этого в домашнем матче с «Айнтрахтом» было непросто.
Трудный Роде
Но сонный период у «Челси» продлился недолго: минуты с 20-й команда всё-таки взялась за дело. Вскрывать оборону гостей оказалось несложно: сначала Виллиан разорвал оппонента на фланге и опасно прострелил, ну а потом Азар получил передачу в высокой позиции, увёл за собой в глубину центрального защитника Абрахама и отпасовал в освободившуюся зону. Её обязан был страховать Роде, который ещё и персонально играл по Лофтус-Чику, но почему-то внезапно завалился спать, сделал движение не в ту сторону и догнать лучшего игрока первой встречи уже не мог.
«Челси» – другая лига
Хозяева не создали уйму моментов, но напрягали немцев, например, на стандартах. «Айнтрахт» же перестал понимать, как накрывать соперника, что делать в позиционных атаках. «Челси» грамотно располагался в позиционной обороне и быстро выстреливал вперёд. Жоржиньо управлял игрой как умеет. При всём уважении к «Айнтрахту», он банально казался командой не той весовой категории.
Синдром «Аякса»
Но после перерыва (а иначе и быть не могло в еврокубках этого сезона) всё изменилось. «Айнтрахт» включил прессинг и всё чаще накрывал соперника на чужой половине. Относительное хладнокровие сохранял только Жоржиньо, но в мании отдать мяч ему партнёры часто ошибались. Гостям помогали и болельщики, расположившиеся за воротами Кепы.
Но самым громадным подспорьем стал, конечно, гол. Как и мяч Лофтус-Чика, он вышел достаточно простым для разбора и идентификации виновных: сначала Давид Луиз не вступил в борьбу с Йовичем, не помешал ему сделать акцентированную скидку на Гачиновича, пустил оппонента себе за спину, после чего оставалось только всплеснуть руками и покачать головой.
О переходе Йовича в «Реал» за 60 миллионов пишут как о свершившемся факте, но «Айнтрахту» не стоило торопиться: всё-таки парень за неделю забил два шикарных гола в ворота «Челси» и десяточку себе точно прибавил. Ребич настолько уверен в партнёре, что начал праздновать ещё до удара.
Никому не нужен камбэк. Но овертайм – тоже
«Тоттенхэм» забил на последних минутах, потому что у него просто не было другого выхода. У «Челси» с «Айнтрахтом» он имелся, потому всей командой никто вперёд, конечно, не пошёл. Хозяева во второй половине тайма атаковали больше и рисковали нарваться, но и «Айнтрахт» при возможности шёл вперёд. Естественно, по максимуму никто не раскрывался, однако смотреть было интересно и весело. Решить в основное время хотели обе команды, просто у «Челси» оставалось чуть больше сил и класса.
Замены Сарри: вынужденная и освистанная
В концовке первого матча Сарри удивил заменой лучшего игрока той встречи Лофтуса-Чика и сегодня повторил этот трюк. Уход Рубена при абсолютно нулевом Ковачиче вызвал бурю негодования на трибунах.
Другая же замена была понятной и неизбежной. В конце сезона итальянский тренер потерял Рюдигера, а сегодня ещё и Кристиансен с самого начала матча испытывал проблемы и встречу не доиграл. С Кэйхиллом у Сарри конфликт, да и Гэрри слишком давно не играл, потому в центр был переведён Аспиликуэта, а направо вышел Дзаппакоста. Хотя в случае с Давиде правильнее сказать влетел в игру: он очень активно и ярко поддерживал атаку, будто бы выйдя с заданием стать героем.
Для сэйвов у «Челси» не Кепа
И в первом дополнительном тайме стал им. Правда у своих ворот, когда выбил из пустого угла мяч, пущенный Алле. Восстановившийся после травмы француз до этого уже бил в угол недосягаемо для Кепы, но тот удар отразил Давид Луиз. В общем, защитники «Челси» сделали за голкипера его работу: первую дополнительную 15-минутку «Айнтрахт» должен выигрывать.
Дерзкий Аспи, вялый Игуаин
А вот во второй «Челси» даже забил гол, но Аспиликуэта выбил мяч из рук Траппа. Вообще после перевода в центр обороны капитан одичал, дважды рискуя нарваться на вторую жёлтую: вспоминается и фол против Ребича на радиусе штрафной, и игра рукой в концовке основного времени.
В овертайме у тренеров появилась четвёртая замена, которую оба использовали не лучшим образом. Но Сарри ещё повезло: если Игуаин вышел и просто не сделал ничего полезного, то вот специально выпущенный под серию 11-метровых Пасьенция, как и защитник Хинтереггер свою попытку запорол.
Быстров разоблачил Черданцева
Поскольку «Матч ТВ» транслировал в прямом эфире игру «Валенсия» – «Арсенал», господа Губерниев, Быстров, Аршавин и Черданцев вышли в эфир в разгар лондонского овертайма. В разных странах существует практика озвучки матчей, на которых у телеканалов нет прав – зрителям просто показывают людей в студии. И, судя по факту существования такого жанра, кто-то это смотрит.
Но у студии «Матч ТВ» были все преимущества: и герои в кадре, и возможность показывать матч. Квартет в прямом эфире довёл игру до конца, превратив её, а особенно серию пенальти, в весёлый балаган. Быстров наконец-то выяснил, что Черданцев не разбирается в футболе, экс-игроки спорили с комментатором, успевали кидать прогнозы на каждый удар в серии 11-метровых. Кому-то понравилось, кому-то нет, но в принципе формат при наличии таких харизматичных людей яркий. По крайней мере, я переключил с классической трансляции и назад не возвращался.
Азар очень хочет в «Реал». Но сыграл хуже Винисиуса
Главную звезду Лиги Европы не было видно на поле до его голевой передачи. После Азар постоянно искал мяч и требовал его, но был похож на пацана во дворе, за игрой которого наблюдает симпатичная ему девчонка. Видимо, под ней можно подразумевать «Реал». Эден зачем-то лез на двоих-троих соперников и постоянно терял мяч. Азар сильный дриблёр, но не сегодня: после голевого паса лучшее, что ему удавалось делать – смещаться в центр и отдавать поперечную передачу направо. Во всех остальных случаях мяч доставался сопернику. Ну, зато победный пенальти исполнил как надо.
На этот раз Кепу не пытались заменить. И правильно
В послематчевой серии Кевин Трапп всё время валился в левый от себя угол и лишь раз обнаружил там мяч, суетливо пнутый Аспиликуэтой. Кепа же, несмотря на клеймо плохого пенальтиста от Владимира Быстрова, действовал разнообразнее и исполнил мольбы Аршавина. Никто не забыл устроенный Аррисабалагой скандал в финале кубка лиги, который «Челси» из-за отказа вратаря уйти на замену проиграл по пенальти. Но стоило бы напомнить Быстрову, что до этого он выигрывал полуфинальную серию у «Тоттенхэма».
Камбэк Англии и респекты «Айнтрахту»
Сегодня Сарри задолго до конца овертайма выпустил Игуаина, так что у голкипера не могло возникнуть повода посылать тренера с его решениями. Его сомкнутый домик наверняка пойдёт в мемы, ну а «Челси» прошёл во второй английский финал еврокубков. Финал, который его сопернику в свете попадания в Лигу чемпионов, будет гораздо нужнее. Но вывеска «Арсенал» – «Челси» всё равно смотрится круто. Уж точно круче, чем «Арсенал» – «Айнтрахт», хотя команда Хюттера снова удивила, прыгнула выше головы и заслужила всяческие симпатии. В обычном еврокубковом сезоне её подвиги можно было воспеть куда обширнее, но после «Ливерпуля» и «Аякса» уже как-то не воспевается. Но гордость Германии в этом сезоне – именно франкфуртский клуб, у которого летом появятся хорошие деньги, и его потрясающие болельщики.
Helden. pic.twitter.com/d59yi57Nio— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 9, 2019
Лига Европы
1/2 финала
Первый матч - 1:1
"Челси" – "Айнтрахт" Ф 1:1 (4:3 в серии пенальти)
Голы: Лофтус-Чик, 28, Йович, 49
1/2 финала
Первый матч - 1:1
"Челси" – "Айнтрахт" Ф 1:1 (4:3 в серии пенальти)
Голы: Лофтус-Чик, 28, Йович, 49
"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен (Дзаппакоста, 74), Луис, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли, 86), Ковачич, Азар, Жиру (Игуаин, 96), Виллиан (Родригес, 62)
"Айнтрахт" Ф: Трапп, Хинтереггер, Фалетт, Абрахам, Коста, Костич, Хасебе, Роде (Гузман, 70), Гачинович (Пасьенса, 118), Ребич (Аллер, 90+3), Йович
Предупреждения: Фалетт, 38, Роде, 40, Ковачич, 52, Аспиликуэта, 82, Абрахам, 90, Гузман, 90+1, Дзаппакоста, 120+1
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: twitter.com/ChelseaFC, twitter.com/footynews34
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