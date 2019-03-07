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B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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В еврокубковом плей-офф было всё, кроме серии пенальти. "Челси" с "Айнтрахтом" устроили и её

Кепу дважды спасали защитники, а в серии пенальти он не позволил забить себе в «домик». Rusfootball.info – о предсказуемом в плане победителя, но удивительном по содержанию матче на «Стэмфорд Бридж».

Интрига как бы есть, но её нет?

Лига Европы, в отличие от главного клубного турнира, более-менее держится в рамках разумного, но говорить об английском финале после первых матчей всё равно было поспешно. И здесь я скорее подразумевал шансы «Валенсии», проигравшей 1:3, а не «Айнтрахта», сыгравшего домашний матч с «Челси» вничью.

Немцы шикарно провели первые полчаса, Йович забил очередной прекрасный гол, но дальше доминировал «Челси», который чудом не сделал задел перед домашней встречей, играя не совсем в основном составе. Например, Азара Сарри позволил себе оставить в запасе. Но если неделю назад «Челси» ещё думал о важном матче с «Уотфордом», то теперь мог не оглядываться на чемпионат: место в четвёрке команда себе гарантировала. В отличие от «Айнтрахта», который в выходные был уничтожен «Байером» 1:6 (всего голы были забиты уже к 36-й минуте) и позволил Леверкузену себя догнать. В общем, попахивало уверенной победой хозяев.

Брекзит

Тем более, «Челси» лишил гостей серьёзного подспорья, благодаря которому «Айнтрахт» обычно вовсе перестаёт быть гостем. Невероятные франкфуртские болельщики гоняют за командой по всей Европы в количестве 15-20 тысяч, но «Челси» выделил лишь половину трибуны за воротами, а болеть у стадиона по лондонским законам запрещено. Хотя будь бы воля фанатов «Айнтрахта», они бы могли больше чем наполовину заполнить «Стэмфорд Бридж».

Не большие, но важные изменения

Возвращение в старт Азара читалось. Весь вопрос состоял в том, вместо кого. Сарри в паре Виллиан-Педро отдал предпочтение бразильцу. Другая замена была вынужденной: Нголо Канте получил травму, а вот Ковачич оказался жив-здоров-готов. Ади Хюттер поменял всего одного футболиста, но его перестановки были куда масштабнее: с возвращением Ребича после дисквалификации поменялась и схема. Франкфурт перешёл на 4 защитника, а за атаку отвечали 4 человека с фамилией на …ич.

Саррибола всё меньше

«Челси» начал матч в выжидательной позиции. Вместо высокого прессинга и владения мячом мы увидели игру с посылом «вам надо забивать – вот и попробуйте что-то сделать». После 0:6 от «Сити» Сарри всё чаще отходит от своих принципов игры, но ожидать этого в домашнем матче с «Айнтрахтом» было непросто.

Трудный Роде

Но сонный период у «Челси» продлился недолго: минуты с 20-й команда всё-таки взялась за дело. Вскрывать оборону гостей оказалось несложно: сначала Виллиан разорвал оппонента на фланге и опасно прострелил, ну а потом Азар получил передачу в высокой позиции, увёл за собой в глубину центрального защитника Абрахама и отпасовал в освободившуюся зону. Её обязан был страховать Роде, который ещё и персонально играл по Лофтус-Чику, но почему-то внезапно завалился спать, сделал движение не в ту сторону и догнать лучшего игрока первой встречи уже не мог.



«Челси» – другая лига

Хозяева не создали уйму моментов, но напрягали немцев, например, на стандартах. «Айнтрахт» же перестал понимать, как накрывать соперника, что делать в позиционных атаках. «Челси» грамотно располагался в позиционной обороне и быстро выстреливал вперёд. Жоржиньо управлял игрой как умеет. При всём уважении к «Айнтрахту», он банально казался командой не той весовой категории.

Синдром «Аякса»

Но после перерыва (а иначе и быть не могло в еврокубках этого сезона) всё изменилось. «Айнтрахт» включил прессинг и всё чаще накрывал соперника на чужой половине. Относительное хладнокровие сохранял только Жоржиньо, но в мании отдать мяч ему партнёры часто ошибались. Гостям помогали и болельщики, расположившиеся за воротами Кепы.

Но самым громадным подспорьем стал, конечно, гол. Как и мяч Лофтус-Чика, он вышел достаточно простым для разбора и идентификации виновных: сначала Давид Луиз не вступил в борьбу с Йовичем, не помешал ему сделать акцентированную скидку на Гачиновича, пустил оппонента себе за спину, после чего оставалось только всплеснуть руками и покачать головой.

О переходе Йовича в «Реал» за 60 миллионов пишут как о свершившемся факте, но «Айнтрахту» не стоило торопиться: всё-таки парень за неделю забил два шикарных гола в ворота «Челси» и десяточку себе точно прибавил. Ребич настолько уверен в партнёре, что начал праздновать ещё до удара.



Никому не нужен камбэк. Но овертайм – тоже

«Тоттенхэм» забил на последних минутах, потому что у него просто не было другого выхода. У «Челси» с «Айнтрахтом» он имелся, потому всей командой никто вперёд, конечно, не пошёл. Хозяева во второй половине тайма атаковали больше и рисковали нарваться, но и «Айнтрахт» при возможности шёл вперёд. Естественно, по максимуму никто не раскрывался, однако смотреть было интересно и весело. Решить в основное время хотели обе команды, просто у «Челси» оставалось чуть больше сил и класса.

Замены Сарри: вынужденная и освистанная

В концовке первого матча Сарри удивил заменой лучшего игрока той встречи Лофтуса-Чика и сегодня повторил этот трюк. Уход Рубена при абсолютно нулевом Ковачиче вызвал бурю негодования на трибунах.

Другая же замена была понятной и неизбежной. В конце сезона итальянский тренер потерял Рюдигера, а сегодня ещё и Кристиансен с самого начала матча испытывал проблемы и встречу не доиграл. С Кэйхиллом у Сарри конфликт, да и Гэрри слишком давно не играл, потому в центр был переведён Аспиликуэта, а направо вышел Дзаппакоста. Хотя в случае с Давиде правильнее сказать влетел в игру: он очень активно и ярко поддерживал атаку, будто бы выйдя с заданием стать героем.

Для сэйвов у «Челси» не Кепа

И в первом дополнительном тайме стал им. Правда у своих ворот, когда выбил из пустого угла мяч, пущенный Алле. Восстановившийся после травмы француз до этого уже бил в угол недосягаемо для Кепы, но тот удар отразил Давид Луиз. В общем, защитники «Челси» сделали за голкипера его работу: первую дополнительную 15-минутку «Айнтрахт» должен выигрывать.

Дерзкий Аспи, вялый Игуаин

А вот во второй «Челси» даже забил гол, но Аспиликуэта выбил мяч из рук Траппа. Вообще после перевода в центр обороны капитан одичал, дважды рискуя нарваться на вторую жёлтую: вспоминается и фол против Ребича на радиусе штрафной, и игра рукой в концовке основного времени.

В овертайме у тренеров появилась четвёртая замена, которую оба использовали не лучшим образом. Но Сарри ещё повезло: если Игуаин вышел и просто не сделал ничего полезного, то вот специально выпущенный под серию 11-метровых Пасьенция, как и защитник Хинтереггер свою попытку запорол.



Быстров разоблачил Черданцева

Поскольку «Матч ТВ» транслировал в прямом эфире игру «Валенсия» – «Арсенал», господа Губерниев, Быстров, Аршавин и Черданцев вышли в эфир в разгар лондонского овертайма. В разных странах существует практика озвучки матчей, на которых у телеканалов нет прав – зрителям просто показывают людей в студии. И, судя по факту существования такого жанра, кто-то это смотрит.

Но у студии «Матч ТВ» были все преимущества: и герои в кадре, и возможность показывать матч. Квартет в прямом эфире довёл игру до конца, превратив её, а особенно серию пенальти, в весёлый балаган. Быстров наконец-то выяснил, что Черданцев не разбирается в футболе, экс-игроки спорили с комментатором, успевали кидать прогнозы на каждый удар в серии 11-метровых. Кому-то понравилось, кому-то нет, но в принципе формат при наличии таких харизматичных людей яркий. По крайней мере, я переключил с классической трансляции и назад не возвращался.

Азар очень хочет в «Реал». Но сыграл хуже Винисиуса

Главную звезду Лиги Европы не было видно на поле до его голевой передачи. После Азар постоянно искал мяч и требовал его, но был похож на пацана во дворе, за игрой которого наблюдает симпатичная ему девчонка. Видимо, под ней можно подразумевать «Реал». Эден зачем-то лез на двоих-троих соперников и постоянно терял мяч. Азар сильный дриблёр, но не сегодня: после голевого паса лучшее, что ему удавалось делать – смещаться в центр и отдавать поперечную передачу направо. Во всех остальных случаях мяч доставался сопернику. Ну, зато победный пенальти исполнил как надо.

На этот раз Кепу не пытались заменить. И правильно

В послематчевой серии Кевин Трапп всё время валился в левый от себя угол и лишь раз обнаружил там мяч, суетливо пнутый Аспиликуэтой. Кепа же, несмотря на клеймо плохого пенальтиста от Владимира Быстрова, действовал разнообразнее и исполнил мольбы Аршавина. Никто не забыл устроенный Аррисабалагой скандал в финале кубка лиги, который «Челси» из-за отказа вратаря уйти на замену проиграл по пенальти. Но стоило бы напомнить Быстрову, что до этого он выигрывал полуфинальную серию у «Тоттенхэма».

Камбэк Англии и респекты «Айнтрахту»

Сегодня Сарри задолго до конца овертайма выпустил Игуаина, так что у голкипера не могло возникнуть повода посылать тренера с его решениями. Его сомкнутый домик наверняка пойдёт в мемы, ну а «Челси» прошёл во второй английский финал еврокубков. Финал, который его сопернику в свете попадания в Лигу чемпионов, будет гораздо нужнее. Но вывеска «Арсенал» – «Челси» всё равно смотрится круто. Уж точно круче, чем «Арсенал» – «Айнтрахт», хотя команда Хюттера снова удивила, прыгнула выше головы и заслужила всяческие симпатии. В обычном еврокубковом сезоне её подвиги можно было воспеть куда обширнее, но после «Ливерпуля» и «Аякса» уже как-то не воспевается. Но гордость Германии в этом сезоне – именно франкфуртский клуб, у которого летом появятся хорошие деньги, и его потрясающие болельщики.



Лига Европы

1/2 финала

Первый матч - 1:1

"Челси" – "Айнтрахт" Ф 1:1 (4:3 в серии пенальти)

Голы: Лофтус-Чик, 28, Йович, 49


"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен (Дзаппакоста, 74), Луис, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли, 86), Ковачич, Азар, Жиру (Игуаин, 96), Виллиан (Родригес, 62)

"Айнтрахт" Ф: Трапп, Хинтереггер, Фалетт, Абрахам, Коста, Костич, Хасебе, Роде (Гузман, 70), Гачинович (Пасьенса, 118), Ребич (Аллер, 90+3), Йович

Предупреждения: Фалетт, 38, Роде, 40, Ковачич, 52, Аспиликуэта, 82, Абрахам, 90, Гузман, 90+1, Дзаппакоста, 120+1

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: twitter.com/ChelseaFC, twitter.com/footynews34
Теги: Челси Айнтрахт Азар Йович Сарри
Сегодня, 01:44
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