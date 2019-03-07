Эмери стал рекордсменом Лиги Европы, «Арсенал» уничтожил «Валенсию»

|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|...
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|...
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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Эмери стал рекордсменом Лиги Европы, «Арсенал» уничтожил «Валенсию»
Унаи Эмери стал первым специалистом в истории, который четыре раза выходил в финал Лиги Европы. Теперь бывший тренер «Спартака» вывел в финал турнира «Арсенал», уверенно переиграв по сумме двух матчей «Валенсию». Rusfootball.info — о рекорде баска и великолепном «Арсенале».
Впервые в истории европейского футбола в финалах обоих еврокубков сыграют команды из Англии. Единственным из всей четвёрки («Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал»), кому удалось обойтись без валидольных концовок, стал «Арсенал». Лондонцы в матчах с «Валенсией» выглядели командой другого уровня.
После первой встречи, завершившейся победой «канониров» со счётом 3:1, «Арсеналу» нужно было сохранить гандикап, а при возможности остудить пыл соперника гостевым голом. В общем-то, план Эмери сработал на все сто процентов. Лондонцы сыграли вторым номером, но очень ответственно отнеслись к своим шансам. Вновь игру для «Арсенала» сделала пара форвардов Александер Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг. Они забили восемь последних мячей «Арсенала» в еврокубках.
Эмери предсказуемо попытался разместить команду поближе к собственным воротам, фактически освободив от игры в обороне Ляказетта и Обамеянга. Также к ним прибавился Месут Озил, который толком себя в этом матче никак не проявил, хотя и стал лидером в команде по точности передач (92%) среди игроков стартового состава. «Валенсия», получив в гостях три мяча, была вынуждена сыграть смело. К слову, к этому «летучие мыши» не слишком привычны. Самая миролюбивая команда Примеры (16 ничьих в 36 матчах) не слишком удачно действовала в позиционной атаке.
Тем удивительнее, что «Валенсии» удалось подловить соперника и провести образцовый контрвыпад уже в дебюте встречи. Футболисты «Арсенала» слишком опрометчиво убежали вперёд, а Кевин Гамейро, празднующий 32-летие, открыл счёт.
Впрочем, порассуждать на тему реальных шансов «Валенсии» не позволил Обамеянг. Удивительно, что опытные защитники испанского клуба не справились с довольно простой атакой гостей, которую обычным выносом начал Петер Чех. Окончательно интригу в конце тайма похоронил Ляказетт, точно пробивший в дальний угол.
В начале второго тайма «Валенсия» было вернулась в игру после того, как Гамейро оформил дубль, но «Арсенал» снова использовал свои шансы, остудив пыл соперника.
Обамеянг – супергерой
На этот раз Обамеянг не стал праздновать забитые мячи с помощью масок супергероев, хотя поводы для этого были. Габонский форвард действительно был лучшим в этом матче. Он стал лидером по количеству обводок (7) и ударов (6). А ещё стоит взглянуть на тепловую карту форварда «Арсенала», это очень и очень круто. Он успевал буквально везде!
Обамеянг отлично подходит для контратакующей игры «Арсенала». «Валенсии» нужно было отыгрываться, перед штрафной хозяев появлялись свободные зоны, а Пьер-Эмерик этим здорово пользовался. Третий гол форварда и вовсе получился шедевральным: начиная от классной комбинации с перепасовкой, заканчивая пушечным и точным ударом под перекладину.
Простота = результат
Унаи Эмери толком ничего не придумал на ответный матч, но этого оказалось и не нужно. «Арсенал» сыграл строго вторым номером, уступив сопернику по всем ключевым показателям, кроме счёта. Лондонцы не чурались выходить из обороны в атаку с помощью дальних передач (15% от всех пасов) и выносов (28 за матч). Зато они практически не ошибались перед своими воротами, допустив лишь четыре потери на своей половине поля, да и то они были либо на флангах у самой линии, либо у центрального круга.
Наверное, Эмери и сам хотел отнестись с почтением к своей бывшей команде. Когда «Арсенал» забил четвёртый мяч, баск даже немного погрустнел. Никакого намёка на торжество там не было, хотя скоро Лигу Европы вполне можно будет такими темпами переименовать в Лигу Эмери.
Впрочем, теперь Унаи ждёт куда более сложное испытание. В финале Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Челси» — принципиальным соперником, который ещё и очень хочет выиграть трофей. Для Маурицио Сарри и Эмери победа в Лиге Европы имеет огромное значение. Оба специалиста здорово проявили себя уже в первый сезон, но пока так и не взяли ни одного трофея. Для «Арсенала» Лига Европы ещё и является лазейкой в Лигу чемпионов. Что касается Сарри, то он с помощью трофея сможет ответить на едкие комментарии президенту «Наполи» Аурелио де Лаурентису. Как-то бизнесмен отметил, что Сарри является классным тренером, только без трофеев. Что ж, теперь у Сарри есть шансы это исправить.
Лига Европы
1/2 финала
Матч 1 - 1:3
"Валенсия" – "Арсенал" 2:4
Голы: Гамейро, 11, Обамеянг, 17, Торрейра, 50, Гамейро, 58, Обамеянг, 69, 88
"Валенсия": Нето, Пиччини (Солер, 56), Гайя, Гарай, Паулиста, Парехо, Васс, Коклен, Гуэдеш (Торрес, 71), Гамейро, Родриго (Лоренсо, 72)
"Арсенал": Чех, Колашинац (Мустафи, 71), Монреаль, Косельни, Папастатопулос, Торрейра (Гюэндузи, 80), Мэйтленд-Найлс, Джака, Озил (Мхитарян, 62), Обамеянг, Ляказетт
Предупреждения: Гарай, 38, Гайя, 43, Озил, 62
Фото - WhoScored, Europa League
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Впервые в истории европейского футбола в финалах обоих еврокубков сыграют команды из Англии. Единственным из всей четвёрки («Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал»), кому удалось обойтись без валидольных концовок, стал «Арсенал». Лондонцы в матчах с «Валенсией» выглядели командой другого уровня.
После первой встречи, завершившейся победой «канониров» со счётом 3:1, «Арсеналу» нужно было сохранить гандикап, а при возможности остудить пыл соперника гостевым голом. В общем-то, план Эмери сработал на все сто процентов. Лондонцы сыграли вторым номером, но очень ответственно отнеслись к своим шансам. Вновь игру для «Арсенала» сделала пара форвардов Александер Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг. Они забили восемь последних мячей «Арсенала» в еврокубках.
Эмери предсказуемо попытался разместить команду поближе к собственным воротам, фактически освободив от игры в обороне Ляказетта и Обамеянга. Также к ним прибавился Месут Озил, который толком себя в этом матче никак не проявил, хотя и стал лидером в команде по точности передач (92%) среди игроков стартового состава. «Валенсия», получив в гостях три мяча, была вынуждена сыграть смело. К слову, к этому «летучие мыши» не слишком привычны. Самая миролюбивая команда Примеры (16 ничьих в 36 матчах) не слишком удачно действовала в позиционной атаке.
Усреднённые позиции игроков, оранжевые - "Валенсии", синие - "Арсенала"
Тем удивительнее, что «Валенсии» удалось подловить соперника и провести образцовый контрвыпад уже в дебюте встречи. Футболисты «Арсенала» слишком опрометчиво убежали вперёд, а Кевин Гамейро, празднующий 32-летие, открыл счёт.
Впрочем, порассуждать на тему реальных шансов «Валенсии» не позволил Обамеянг. Удивительно, что опытные защитники испанского клуба не справились с довольно простой атакой гостей, которую обычным выносом начал Петер Чех. Окончательно интригу в конце тайма похоронил Ляказетт, точно пробивший в дальний угол.
В начале второго тайма «Валенсия» было вернулась в игру после того, как Гамейро оформил дубль, но «Арсенал» снова использовал свои шансы, остудив пыл соперника.
Обамеянг – супергерой
На этот раз Обамеянг не стал праздновать забитые мячи с помощью масок супергероев, хотя поводы для этого были. Габонский форвард действительно был лучшим в этом матче. Он стал лидером по количеству обводок (7) и ударов (6). А ещё стоит взглянуть на тепловую карту форварда «Арсенала», это очень и очень круто. Он успевал буквально везде!
Тепловая карта Обамеянга
Обамеянг отлично подходит для контратакующей игры «Арсенала». «Валенсии» нужно было отыгрываться, перед штрафной хозяев появлялись свободные зоны, а Пьер-Эмерик этим здорово пользовался. Третий гол форварда и вовсе получился шедевральным: начиная от классной комбинации с перепасовкой, заканчивая пушечным и точным ударом под перекладину.
European hat-trick for Pierre-Emerick Aubameyang ? #AFC pic.twitter.com/wzS51eatVX— Gunners.com (@Gunnersc0m) May 9, 2019
Простота = результат
Унаи Эмери толком ничего не придумал на ответный матч, но этого оказалось и не нужно. «Арсенал» сыграл строго вторым номером, уступив сопернику по всем ключевым показателям, кроме счёта. Лондонцы не чурались выходить из обороны в атаку с помощью дальних передач (15% от всех пасов) и выносов (28 за матч). Зато они практически не ошибались перед своими воротами, допустив лишь четыре потери на своей половине поля, да и то они были либо на флангах у самой линии, либо у центрального круга.
Наверное, Эмери и сам хотел отнестись с почтением к своей бывшей команде. Когда «Арсенал» забил четвёртый мяч, баск даже немного погрустнел. Никакого намёка на торжество там не было, хотя скоро Лигу Европы вполне можно будет такими темпами переименовать в Лигу Эмери.
? The 2019 #UELfinal is set! ?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 9, 2019
Chelsea ? Arsenal #UEL pic.twitter.com/7GRc8uErR5
Впрочем, теперь Унаи ждёт куда более сложное испытание. В финале Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Челси» — принципиальным соперником, который ещё и очень хочет выиграть трофей. Для Маурицио Сарри и Эмери победа в Лиге Европы имеет огромное значение. Оба специалиста здорово проявили себя уже в первый сезон, но пока так и не взяли ни одного трофея. Для «Арсенала» Лига Европы ещё и является лазейкой в Лигу чемпионов. Что касается Сарри, то он с помощью трофея сможет ответить на едкие комментарии президенту «Наполи» Аурелио де Лаурентису. Как-то бизнесмен отметил, что Сарри является классным тренером, только без трофеев. Что ж, теперь у Сарри есть шансы это исправить.
Лига Европы
1/2 финала
Матч 1 - 1:3
"Валенсия" – "Арсенал" 2:4
Голы: Гамейро, 11, Обамеянг, 17, Торрейра, 50, Гамейро, 58, Обамеянг, 69, 88
"Валенсия": Нето, Пиччини (Солер, 56), Гайя, Гарай, Паулиста, Парехо, Васс, Коклен, Гуэдеш (Торрес, 71), Гамейро, Родриго (Лоренсо, 72)
"Арсенал": Чех, Колашинац (Мустафи, 71), Монреаль, Косельни, Папастатопулос, Торрейра (Гюэндузи, 80), Мэйтленд-Найлс, Джака, Озил (Мхитарян, 62), Обамеянг, Ляказетт
Предупреждения: Гарай, 38, Гайя, 43, Озил, 62
Фото - WhoScored, Europa League
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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