Эмери стал рекордсменом Лиги Европы, «Арсенал» уничтожил «Валенсию»

Усреднённые позиции игроков, оранжевые - "Валенсии", синие - "Арсенала"

Тепловая карта Обамеянга

Унаи Эмери стал первым специалистом в истории, который четыре раза выходил в финал Лиги Европы. Теперь бывший тренер «Спартака» вывел в финал турнира «Арсенал», уверенно переиграв по сумме двух матчей «Валенсию».— о рекорде баска и великолепном «Арсенале».Впервые в истории европейского футбола в финалах обоих еврокубков сыграют команды из Англии. Единственным из всей четвёрки («Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал»), кому удалось обойтись без валидольных концовок, стал «Арсенал». Лондонцы в матчах с «Валенсией» выглядели командой другого уровня.После первой встречи, завершившейся победой «канониров» со счётом 3:1, «Арсеналу» нужно было сохранить гандикап, а при возможности остудить пыл соперника гостевым голом. В общем-то, план Эмери сработал на все сто процентов. Лондонцы сыграли вторым номером, но очень ответственно отнеслись к своим шансам. Вновь игру для «Арсенала» сделала пара форвардов Александер Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг. Они забили восемь последних мячей «Арсенала» в еврокубках.Эмери предсказуемо попытался разместить команду поближе к собственным воротам, фактически освободив от игры в обороне Ляказетта и Обамеянга. Также к ним прибавился Месут Озил, который толком себя в этом матче никак не проявил, хотя и стал лидером в команде по точности передач (92%) среди игроков стартового состава. «Валенсия», получив в гостях три мяча, была вынуждена сыграть смело. К слову, к этому «летучие мыши» не слишком привычны. Самая миролюбивая команда Примеры (16 ничьих в 36 матчах) не слишком удачно действовала в позиционной атаке.Тем удивительнее, что «Валенсии» удалось подловить соперника и провести образцовый контрвыпад уже в дебюте встречи. Футболисты «Арсенала» слишком опрометчиво убежали вперёд, а Кевин Гамейро, празднующий 32-летие, открыл счёт.Впрочем, порассуждать на тему реальных шансов «Валенсии» не позволил Обамеянг. Удивительно, что опытные защитники испанского клуба не справились с довольно простой атакой гостей, которую обычным выносом начал Петер Чех. Окончательно интригу в конце тайма похоронил Ляказетт, точно пробивший в дальний угол.В начале второго тайма «Валенсия» было вернулась в игру после того, как Гамейро оформил дубль, но «Арсенал» снова использовал свои шансы, остудив пыл соперника.На этот раз Обамеянг не стал праздновать забитые мячи с помощью масок супергероев, хотя поводы для этого были. Габонский форвард действительно был лучшим в этом матче. Он стал лидером по количеству обводок (7) и ударов (6). А ещё стоит взглянуть на тепловую карту форварда «Арсенала», это очень и очень круто. Он успевал буквально везде!Обамеянг отлично подходит для контратакующей игры «Арсенала». «Валенсии» нужно было отыгрываться, перед штрафной хозяев появлялись свободные зоны, а Пьер-Эмерик этим здорово пользовался. Третий гол форварда и вовсе получился шедевральным: начиная от классной комбинации с перепасовкой, заканчивая пушечным и точным ударом под перекладину.Унаи Эмери толком ничего не придумал на ответный матч, но этого оказалось и не нужно. «Арсенал» сыграл строго вторым номером, уступив сопернику по всем ключевым показателям, кроме счёта. Лондонцы не чурались выходить из обороны в атаку с помощью дальних передач (15% от всех пасов) и выносов (28 за матч). Зато они практически не ошибались перед своими воротами, допустив лишь четыре потери на своей половине поля, да и то они были либо на флангах у самой линии, либо у центрального круга.Наверное, Эмери и сам хотел отнестись с почтением к своей бывшей команде. Когда «Арсенал» забил четвёртый мяч, баск даже немного погрустнел. Никакого намёка на торжество там не было, хотя скоро Лигу Европы вполне можно будет такими темпами переименовать в Лигу Эмери.Впрочем, теперь Унаи ждёт куда более сложное испытание. В финале Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Челси» — принципиальным соперником, который ещё и очень хочет выиграть трофей. Для Маурицио Сарри и Эмери победа в Лиге Европы имеет огромное значение. Оба специалиста здорово проявили себя уже в первый сезон, но пока так и не взяли ни одного трофея. Для «Арсенала» Лига Европы ещё и является лазейкой в Лигу чемпионов. Что касается Сарри, то он с помощью трофея сможет ответить на едкие комментарии президенту «Наполи» Аурелио де Лаурентису. Как-то бизнесмен отметил, что Сарри является классным тренером, только без трофеев. Что ж, теперь у Сарри есть шансы это исправить.Лига ЕвропыГамейро, 11, Обамеянг, 17, Торрейра, 50, Гамейро, 58, Обамеянг, 69, 88Нето, Пиччини (Солер, 56), Гайя, Гарай, Паулиста, Парехо, Васс, Коклен, Гуэдеш (Торрес, 71), Гамейро, Родриго (Лоренсо, 72)Чех, Колашинац (Мустафи, 71), Монреаль, Косельни, Папастатопулос, Торрейра (Гюэндузи, 80), Мэйтленд-Найлс, Джака, Озил (Мхитарян, 62), Обамеянг, ЛяказеттГарай, 38, Гайя, 43, Озил, 62