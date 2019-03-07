"Арсенал" оказался в финале еврокубка впервые с 2005 года

Лондонский "Арсенал" вышел в финал еврокубка впервые с 2005 года.9 мая в ответном матче полуфинала Лиги Европы "Арсенал" гарантировал себе выход в финал турнира, обыграв "Валенсию" со счетом 4:2. Первый матч этого противостояния закончился со счетом 3:1 также в пользу английской команды.В последний раз "Арсенал" выходил в финал в 2005 году. Тогда в заключительном матче Лиги чемпионов англичане проиграли каталонской "Барселоне".В финале Лиги Европы этого сезона подопечные Унаи Эмери сыграют с еще одним английским клубом - "Челси". Встреча запланирована на 29 мая и должна состояться в Баку.