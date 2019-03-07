Голкипер "Арсенала": вратари похожи на барабанщиков

Вратарь "Арсенала" Петр Чех заявил, что барабанщики и голкиперы во многом похожи друг на друга.По мнению чешского футболиста, и барабанщики, и вратари не имеют права на ошибку."Считается, что если барабанщик совершит ошибку, все пойдет наперекосяк. Но с игрой вратаря то же самое ведь. Если уронишь мяч, а кто-то его отправит в сетку, у тебя не будет выхода. Существует большое сходство с игрой на барабанах и вратарской игрой. Возможно, поэтому мне это нравится", - цитируют Чеха The Times.36-летний футболист в свободное время сам играет на барабанах.Также спортсмен записал недавно свою собственную песню совместно с барабанщиком Queens Роджером Тэйлором.Сингл Чеха будет называться "That's Football".