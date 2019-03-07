"Арсенал" и "Челси" получат по 6 тысяч билетов для фанатов на финал Лиги Европы

"Арсенал" после победы над "Валенсией" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (4:2) объявил о старте продаж билетов на финальную встречу."Мы ведем активные дискуссии с УЕФА, чтобы получить больше билетов для наших болельщиков, но это разочаровывающее распределение билетов, очевидно, создает для нас чрезвычайные трудности с распределением билетов для вас, наших преданных фанатов.Как многие из вас знают, мы гордимся тем, что у нас около 45 тысяч владельцев абонементов и более 180 тысяч официальных членов фан-клуба.Неизбежно, что с выделением всего 6 тысяч билетов на финал, тысячи болельщиков, которые поддерживали клуб в течение многих лет и в этом сезоне, не смогут присутствовать на финале. Это неутешительная ситуация, поэтому распределение билетов будет происходить по специальной процедуре", - говорится в заявлении на сайте "Арсенала".