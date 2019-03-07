МИД Азербайджана: у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян сможет без всяких проблем прилететь в Баку на финальный матч Лиги Европы с "Челси", несмотря на непростые политические отношения между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева."В Азербайджане было проведено много крупных спортивных мероприятий, и армянские спортсмены принимали в них участие. Спорт и политика разделены", — цитирует Абдуллаеву AP.