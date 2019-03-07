Кара Гараев: как армянину Мхитаряну в Азербайджане делать нечего

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Кара Гараев: как армянину Мхитаряну в Азербайджане делать нечего

Полузащитник азербайджанского "Карабаха" Гара Гараев заявил, что хавбеку лондонского "Арсенала" Генриху Мхитаряну следует приехать на финал Лиги Европы с "Челси" в Баку как спортсмену, но не как армянину.

"Я не против того, чтобы он приехал сюда, но пусть приезжает как спортсмен. Как армянину ему тут делать нечего. А как спортсмену – пусть приедет на финал", - цитирует Гараева Azerisport.
Теги: Гараев Мхитарян Арсенал
Сегодня, 14:21
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5
(1)
#5  imaginary  imaginary (Сегодня, 14:49)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
сам Гараев разрешил
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#4  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 14:42)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Как это все надоело!!!
Сколько можно? Сколько дураков зациклены на национальности, на величии своей нации. Боже мой. Это же власти все делают. А дураки ведутся. Их больше.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#3  Яamon   (Сегодня, 14:41)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
фанатики ипаные
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#2  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:32)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сам понял, что сказал?
Армянина оставить в Лондоне, а спортсмена привезти?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 14:32)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Шинник»
Это кто такой? Кого интересует мнение ноунейма?сразу видно мозгов как у голубя. Хотя давно известно - футболисты далеко не умные люди
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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