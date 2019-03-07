Кара Гараев: как армянину Мхитаряну в Азербайджане делать нечего

Полузащитник азербайджанского "Карабаха" Гара Гараев заявил, что хавбеку лондонского "Арсенала" Генриху Мхитаряну следует приехать на финал Лиги Европы с "Челси" в Баку как спортсмену, но не как армянину."Я не против того, чтобы он приехал сюда, но пусть приезжает как спортсмен. Как армянину ему тут делать нечего. А как спортсмену – пусть приедет на финал", - цитирует Гараева Azerisport.