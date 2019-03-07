Андрей Аршавин: уверен, что в Баку будет замечательный финал Лиги Европы

|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:41
Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино (1)
Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино (1)
13:30
Евгений Кафельников: ситуация в "Спартаке" поменяется, если сменится владелец, а с приходом Цорна ничего не изменится (2)
Евгений Кафельников: ситуация в "Спартаке" поменяется, если сменится владелец, а с приходом Цорна ничего не изменится (2)
12:17
Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором
Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором
11:21
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры (37)
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры (37)
11:00
В посольстве России подтвердили, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона (3)
В посольстве России подтвердили, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона (3)
09:32
Валерий Газзаев: продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита (13)
Валерий Газзаев: продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита (13)
09:22
Валерий Газзаев: английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России (1)
Валерий Газзаев: английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России (1)
08:44
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (6)
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (6)
07:58
Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
06:09
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
05:31
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Вчера, 23:54
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (16)
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (16)
Вчера, 23:31
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
Вчера, 23:16
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Андрей Аршавин: уверен, что в Баку будет замечательный финал Лиги Европы
Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин, ныне работающий тренером в академии клуба, поделился ожиданиями от финала Лиги Европы между лондонскими клубами "Арсенал" и "Челси".
"Я уверен, что Баку прекрасно встретит и команды, и болельщиков, и это будет замечательный финал Лиги Европы УЕФА. Думаю, что единственная сложность для команд — это далекий перелет. Все остальное ничем не отличается. Месяц назад я был на стадионе в Баку. Большой современный стадион. Обещали, что поле будет хорошего качества. Это самое главное для футболистов.
«Очень красивый, чистый город, с каждым разом, когда я туда приезжаю, он становится все лучше и лучше. Великолепный Каспий, вкусная еда… Все, что нужно туристу, все есть в Баку", — цитирует Аршавина АЗЕРТАДЖ.
"Я уверен, что Баку прекрасно встретит и команды, и болельщиков, и это будет замечательный финал Лиги Европы УЕФА. Думаю, что единственная сложность для команд — это далекий перелет. Все остальное ничем не отличается. Месяц назад я был на стадионе в Баку. Большой современный стадион. Обещали, что поле будет хорошего качества. Это самое главное для футболистов.
«Очень красивый, чистый город, с каждым разом, когда я туда приезжаю, он становится все лучше и лучше. Великолепный Каспий, вкусная еда… Все, что нужно туристу, все есть в Баку", — цитирует Аршавина АЗЕРТАДЖ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.