Генрих Мхитарян в целях безопасности может не полететь с "Арсеналом" на финал Лиги Европы

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может не сыграть в финале Лиги Европы, сообщает The Guardian.По информации источника, руководство "Арсенала" может оставить армянского футболиста в Лондоне из-за соображений безопасности. Между Арменией и Азербайджаном непростые политические отношения из-за Нагорного Карабаха.