В Азербайджане гарантируют безопасность Мхитаряна в финале Лиги Европы

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов гарантирует, полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян будет в безопастности на финальном матче Лиги Европы в Баку с "Челси"."Наши государственные органы дали гарантии УЕФА, что никаких проблем с безопасностью не будет. Еще до выхода "Арсенала" в финал мы получали запрос от УЕФА на тему безопасности. Наши власти обеспечили ее необходимый уровень, чтобы Мхитарян мог приехать в Баку", – цитирует The Telegraph Мамедова.