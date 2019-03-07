В Азербайджане гарантируют безопасность Мхитаряна в финале Лиги Европы

|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:55
"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Брюгге" (12)
"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Брюгге" (12)
Вчера, 22:45
Роман Павлюченко назвал ошибкой переход Смолова в "Локомотив" (6)
Роман Павлюченко назвал ошибкой переход Смолова в "Локомотив" (6)
Вчера, 22:16
Назван лучший игрок чемпионата Голландии
Назван лучший игрок чемпионата Голландии
Вчера, 21:04
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (3)
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (3)
Вчера, 20:55
Мауро Икарди опроверг слухи о переходе в "Ювентус"
Мауро Икарди опроверг слухи о переходе в "Ювентус"
Вчера, 20:30
ЦСКА разгромил "Ахмат" в молодежном первенстве, забив 7 голов (3)
ЦСКА разгромил "Ахмат" в молодежном первенстве, забив 7 голов (3)
Вчера, 20:26
В семье Кирилла Комбарова родился четвертый сын (1)
В семье Кирилла Комбарова родился четвертый сын (1)
Вчера, 19:56
Черевченко: я остаюсь в "Арсенале" (4)
Черевченко: я остаюсь в "Арсенале" (4)
Вчера, 19:51
"Локомотив" поздравил пропавшего из клуба Денисова с 35-летием (4)
"Локомотив" поздравил пропавшего из клуба Денисова с 35-летием (4)
Вчера, 19:32
"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА (2)
"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА (2)
Вчера, 19:25
Черевченко может возглавить "Црвену Звезду" (2)
Черевченко может возглавить "Црвену Звезду" (2)
Вчера, 18:59
Чалов: наша цель - Лига Европы
Чалов: наша цель - Лига Европы
Вчера, 18:40
"Сочи" саркастически отреагировал на твит о травме Глушакова (30)
"Сочи" саркастически отреагировал на твит о травме Глушакова (30)
Вчера, 18:28
Игрока "Сандерленда" во время матча, похоже, ударил фанат (1)
Игрока "Сандерленда" во время матча, похоже, ударил фанат (1)
Вчера, 18:20
Круговой интересует "Спартак" и "Зенит"
Круговой интересует "Спартак" и "Зенит"
Вчера, 17:23
Чалов: у нас почти все клубы действуют от обороны (3)
Чалов: у нас почти все клубы действуют от обороны (3)
Вчера, 17:08
Гендиректор УК "Динамо": наш стадион защищен от бакланов (41)
Гендиректор УК "Динамо": наш стадион защищен от бакланов (41)
Вчера, 17:03
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
В Азербайджане гарантируют безопасность Мхитаряна в финале Лиги Европы
Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов гарантирует, полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян будет в безопастности на финальном матче Лиги Европы в Баку с "Челси".
"Наши государственные органы дали гарантии УЕФА, что никаких проблем с безопасностью не будет. Еще до выхода "Арсенала" в финал мы получали запрос от УЕФА на тему безопасности. Наши власти обеспечили ее необходимый уровень, чтобы Мхитарян мог приехать в Баку", – цитирует The Telegraph Мамедова.
"Наши государственные органы дали гарантии УЕФА, что никаких проблем с безопасностью не будет. Еще до выхода "Арсенала" в финал мы получали запрос от УЕФА на тему безопасности. Наши власти обеспечили ее необходимый уровень, чтобы Мхитарян мог приехать в Баку", – цитирует The Telegraph Мамедова.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.