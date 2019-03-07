Директор "Арсенала" о ситуации с Мхитаряном: выскажем все УЕФА после финала Лиги Европы

Директор "Арсенала" Винай Венкатешам прокомментировал решение Генриха Мхитаряна не участвовать в финальном матче Лиги Европы.

"Мне трудно подобрать слова для описания своих чувств. Мы не чувствовали, что он может туда поехать, и это невероятно грустно. Нечасто выподает случай сыграть в финале еврокубка, а у Мики этот шанс забрали.

Мы ясно высказали свою точку зрения УЕФА - написали им. После финала мы поговорим с ними лицом к лицу и выскажем, насколько это неприемлемо", - цитирует Венкатешама BBC Sport.
Теги: Арсенал Мхитарян
Сегодня, 14:15
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