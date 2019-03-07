Фанаты "Арсенала" раскритиковали Кардашьян за отсутствие поддержки Мхитаряна

Фанаты английского "Арсенала" раскритиковали звезду реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян за то, что она не поддержала хавбека "канониров" Генриха Мхитаряна.

Из-за своих армянских корней футболисту придется пропустить финальный матч Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане, конфликтующем с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Пользователи стали возмущаться после того, как Кардашьян опубликовала в твитттере пост о том, как год назад ее семья посетила свою родную страну.

"Прошёл год с тех пор, как мои двоюродные сестры Кендалл и Кайли, а еще Клои, Канье, Норт и я посетили Армению и узнали многое об истории нашей семьи", - написала светская дива.

"Газета.ру"
Теги: Арсенал Кардашьян Мхитарян
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