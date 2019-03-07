Фанаты "Арсенала" раскритиковали Кардашьян за отсутствие поддержки Мхитаряна
Фанаты английского "Арсенала" раскритиковали звезду реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян за то, что она не поддержала хавбека "канониров" Генриха Мхитаряна.
Из-за своих армянских корней футболисту придется пропустить финальный матч Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане, конфликтующем с Арменией из-за Нагорного Карабаха.
Пользователи стали возмущаться после того, как Кардашьян опубликовала в твитттере пост о том, как год назад ее семья посетила свою родную страну.
"Прошёл год с тех пор, как мои двоюродные сестры Кендалл и Кайли, а еще Клои, Канье, Норт и я посетили Армению и узнали многое об истории нашей семьи", - написала светская дива.
"Газета.ру"
Из-за своих армянских корней футболисту придется пропустить финальный матч Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане, конфликтующем с Арменией из-за Нагорного Карабаха.
Пользователи стали возмущаться после того, как Кардашьян опубликовала в твитттере пост о том, как год назад ее семья посетила свою родную страну.
"Прошёл год с тех пор, как мои двоюродные сестры Кендалл и Кайли, а еще Клои, Канье, Норт и я посетили Армению и узнали многое об истории нашей семьи", - написала светская дива.
"Газета.ру"