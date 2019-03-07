Пьер-Эмерик Обамеянг: ситуация с пропуском Мхитаряна финала Лиги Европы в Баку - это большой позор

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мнением о ситуации вокруг своего одноклубника Генриха Мхитаряна, который в целях безопасности решил не ехать на финал Лиги Европы с "Челси" в Баку.

Мхитарян не полетит в столицу Азербайджана в связи с непростыми политическими отношениями между этой страной и Арменией из-за Нагорного Карабаха.

"Это большой позор, но мы уважаем решение Мхитаряна. Ему нелегко туда поехать из-за политических проблем. Это большой позор, но теперь мы еще больше настроены добиться победы.

Все в команде хотят вернуться в Лигу чемпионов. Это является целью с самого начала сезона", - цитирует Обамеянга Evening Standard.

Sport24.ru
Теги: Обамеянг Арсенал Мхитарян
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