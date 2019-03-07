Президент УЕФА Чеферин назвал идеальной организацию финала Лиги Европы в Баку

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал идеальной организацию финала Лиги Европы в Баку, отметив, что не понимает претензий английских болельщиков.

В среду на Олимпийском стадионе столицы Азербайджана пройдет финальный матч Лиги Европы между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Начало встречи - 22:00 мск.

"Все в Баку организовано идеально и готово к финалу Лиги Европы. По крайней мере, на данный момент все выглядит очень хорошо, гостеприимно и отлично. Хотя детально итоги я буду подводить уже после финального свистка", - сказал Чеферин.

ТАСС
Теги: Чеферин Челси Арсенал
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