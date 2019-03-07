"Арсенал" объявил состав на финальный матч Лиги Европы против "Челси"
"Арсенал" объявил состав на финальный матч Лиги Европы против "Челси".
"Арсенал": Чех, Сократис, Косьельни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Озил, Обамеянг, Ляказетт.
Запасные: Лено, Лихтштайнер, Мустафи, Дженкинсон, Эль-Нени, Гендузи, Уиллок, Сака, Амаечи, Ивоби, Нкетиа, Уэлбек.
"Арсенал": Чех, Сократис, Косьельни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Озил, Обамеянг, Ляказетт.
Запасные: Лено, Лихтштайнер, Мустафи, Дженкинсон, Эль-Нени, Гендузи, Уиллок, Сака, Амаечи, Ивоби, Нкетиа, Уэлбек.