"Арсенал" объявил состав на финальный матч Лиги Европы против "Челси"

"Арсенал" объявил состав на финальный матч Лиги Европы против "Челси".

"Арсенал": Чех, Сократис, Косьельни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

Запасные: Лено, Лихтштайнер, Мустафи, Дженкинсон, Эль-Нени, Гендузи, Уиллок, Сака, Амаечи, Ивоби, Нкетиа, Уэлбек.
Теги: Арсенал Челси
Сегодня, 20:55
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