"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы
В финальном матче Лиги Европы "Челси" в Баку с крупным счетом обыграл "Арсенал".
Лига Европы
Финал
"Челси" – "Арсенал" 4:1
Голы: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (пен), 72 - Ивоби, 69.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 76), Азар (Дзаппакоста, 89), Жиру, Педро (Виллиан, 71).
"Арсенал": Чех, Сократис, Косьельни, Монреаль (Гендузи, 66), Мэйтленд-Найлс, Торрейра (Ивоби, 66), Джака, Колашинац, Озил (Уиллок, 77), Обамеянг, Ляказетт.
Предупреждения: Педро, 55, Кристенсен, 68.
Лига Европы
Финал
"Челси" – "Арсенал" 4:1
Голы: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (пен), 72 - Ивоби, 69.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 76), Азар (Дзаппакоста, 89), Жиру, Педро (Виллиан, 71).
"Арсенал": Чех, Сократис, Косьельни, Монреаль (Гендузи, 66), Мэйтленд-Найлс, Торрейра (Ивоби, 66), Джака, Колашинац, Озил (Уиллок, 77), Обамеянг, Ляказетт.
Предупреждения: Педро, 55, Кристенсен, 68.