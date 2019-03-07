"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы

В финальном матче Лиги Европы "Челси" в Баку с крупным счетом обыграл "Арсенал".

Лига Европы

Финал

"Челси" – "Арсенал" 4:1

Голы: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (пен), 72 - Ивоби, 69.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 76), Азар (Дзаппакоста, 89), Жиру, Педро (Виллиан, 71).

"Арсенал": Чех, Сократис, Косьельни, Монреаль (Гендузи, 66), Мэйтленд-Найлс, Торрейра (Ивоби, 66), Джака, Колашинац, Озил (Уиллок, 77), Обамеянг, Ляказетт.

Предупреждения: Педро, 55, Кристенсен, 68.
Теги: Челси Арсенал
Вчера, 23:51
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