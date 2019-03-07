Такие разные проводы Азара и Чеха. Оценки игроков за финал "Челси" - "Арсенал"

После равного первого тайма «Челси» разнёс «Арсенал» и в стиле «Локомотива» лишил соперника возможности сыграть в Лиге чемпионов в угоду пополнению клубного музея. Rusfootball.info разбирает, благодаря кому это произошло.

Фото: twitter.com/ChelseaFC