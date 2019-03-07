Такие разные проводы Азара и Чеха. Оценки игроков за финал "Челси" - "Арсенал"
После равного первого тайма «Челси» разнёс «Арсенал» и в стиле «Локомотива» лишил соперника возможности сыграть в Лиге чемпионов в угоду пополнению клубного музея. Rusfootball.info разбирает, благодаря кому это произошло.
Фото: twitter.com/ChelseaFC
«Челси»
Кепа – 3.0. Оценивать игру баска впору было по его передачам на фланги, ловить и отбивать долгое время вообще не приходилось. Но потом Ивоби удался шикарный удар, с которым Кепа не смог ничего поделать. Ещё, оказывается, в створ пробивал Ляказетт, но из-за малого объёма работы баска впору оставлять без оценки. Хотя всё могло сложиться и по-другому, отнесись судьи и VAR придирчивее к падению Ляказетта.
Аспиликуэта – 3.0. Капитан «Челси» в первом тайме постоянно смещался в центр и оставлял на фланге абсолютно одинокого Колошинаца – накрывать успевал не всегда. Но второй тайм партнёры провели так, что Сесар уже не испытывал проблем.
Луиз – 4.0, Кристиансен – 4.0. Хороший матч центральных защитников, которые съели грозную пару форвардов «Арсенала». Минимум моментов, внезапный выходной для Кепы это подтверждают.
Эмерсон – 4.0. Вытеснивший из состава Маркоса Алонсо итальянец в первом тайме бессовестно порол передачи Азара на свободное пространство, но в итоге исправился, сделав ключевую подачу всего матча. Ещё и начал отбором четвёртую голевую атаку.
Жоржиньо – 3.5. В первом тайме был выключен из игры, но неожиданно раскрылся в плане отборов – собрал аж 7, причём именно он остановил Мэйтлэнд-Найлза перед вторым голом.
Канте – 3.0. Забавно, но у Нголо оборонительная статистика куда хуже (всего 1 отбор), да и в атаке он не блистал. Даже позволил Ивоби забить из-под себя. Возможно, повлияла недавняя травма француза, которая ставила под угрозу его участие в финале.
Ковачич – 4.5. Появился на поле из-за травмы Лофтус-Чика и очень круто его заменил: хорват развернул первые две результативные атаки, которые и прибили «Арсенал», а потом протащил мяч от центральной линии до чужой штрафной, что привело к пенальти.
Педро – 4.0. Забил второй мяч, шикарно разобрался на радиусе штрафной перед третьим. Оправдал своё появление в стартовом составе, которое из-за наличия Виллиана постоянно под вопросом, хотя в первом тайме его было трудно найти на поле.
—World Cup— B/R Football (@brfootball) May 29, 2019
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—Club World Cup@_Pedro17_ is the only player ever to have won all these trophies ? pic.twitter.com/oVi354jjLR
Азар – 5.0. Эден блеснул напоследок и может с чувством выполненного долга отправляться в Мадрид: в финале у бельгийца голевая передача и два мяча. Да, один с пенальти, но в той атаке именно он протащил мяч от центральной линии до чужой штрафной.
Жиру – 5.0. На чемпионате мира Оливье не забивал, но это не значит, что Жиру этого делать не умеет. Лучший бомбардир Лиги Европы забил важнейший гол, повернувший гол финала, заработал пенальти и шикарно ассистировал Азару. Доминирование француза в этом турнире сомнений не вызвало.
Виллиан, Баркли, Дзаппакоста – б/о. Вряд ли стоит всерьёз оценивать игру футболистов, которые вышли на уже сделанную игру. Но участие в победном финале ценно само по себе.
«Арсенал»
Чех – 2.5. Последний матч в карьере Петр провёл не так плохо: не скажешь, что ему пора не пенсию. В первом тайме дважды удержал «Арсенал» в игре, но после перерыва с ударами соперников ничего поделать не мог.
Мэйтлэнд-Найлз – 2.0, Колошинац – 2.5. Единственный англичанин в стартовых составах финалистов безуспешно разрывался между Азаром и Эмерсоном, потерял мяч перед вторым голом, сфолил на пенальти перед третьим… У Колошинаца было меньше проблем в обороне, но атакующие недостатки проявились – Аспиликуэта давал ему свободу и не был за это наказан.
Папастатопулос – 2.5, Косьелни – 2.0, Монреаль – 2.0. Естественно, когда команда пропускает 4, центральные защитники не могут рассчитывать даже на тройки.
Джака – 3.0, Торейра – 2.5. Опорники тоже не слишком помогали обороне: например, у злого уругвайца всего 2 успешных отбора из 7, после замены на скамейке ему оставалось только плакать. Гранит выделялся на фоне партнёра шикарными разрезающими передачами в первом тайме, но дальше всё пропало.
Озил – 2.5, Ляказетт – 2.0, Обамеянг – 2.0. Исчезновение немецкого турка в важном матче никого уже не удивляет, хотя стоит отметить, что Месут нетипично дисциплинированно для себя отрабатывал за Жоржиньо и не дал ему развернуться. Пара форвардов «Арсенала» игру провалила. Всё, что они придумали, – навесы габонца на француза, за которые тот не мог зацепиться.
Ивоби – 3.5, Гендузи – 3.0, Уиллок – 3.5. Эмери постоянно по ходу сезона исправляет свои ошибки по ходу матчей заменами, вот и на этот раз парни со скамейки изменили игру к лучшему. Ивоби забил, очень понравился молодой Уиллок, но, понятно, при счёте 1:4 уровень сопротивления был уже не максимальным.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: twitter.com/ChelseaFC, twitter.com/Arsenal