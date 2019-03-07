Эден Азар: думаю, это прощание

Нападающий "Челси" Эден Азар после финального матча Лиги Европы с "Арсеналом" (4:1) ответил на вопрос относительно своего будущего.

"Думаю, что это прощание, но ты никогда не можешь знать наверняка. Возможно, настало время для нового вызова", - цитирует Азара BBC.

Контракт Эдена Азара с "Челси" рассчитан до лета 2020 года. Ранее сообщалось, что игрока подпишет мадридский "Реал".
Теги: Азар Челси
Сегодня, 01:06
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