Эден Азар: думаю, это прощание

Нападающий "Челси" Эден Азар после финального матча Лиги Европы с "Арсеналом" (4:1) ответил на вопрос относительно своего будущего."Думаю, что это прощание, но ты никогда не можешь знать наверняка. Возможно, настало время для нового вызова", - цитирует Азара BBC.Контракт Эдена Азара с "Челси" рассчитан до лета 2020 года. Ранее сообщалось, что игрока подпишет мадридский "Реал".