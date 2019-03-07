Унылая картинка, первый трофей Сарри и прощание Азара: всё, что нужно знать о финале Лиги Европы

Police from Baku stop Arsenal fans who are wearing Mkhitaryan on the back of their shirts. This is an absolute joke.



Embarrassing decision from @UEFA to play the final there. ? pic.twitter.com/LYbnWHrXBw — Football Tweet (@Football__Tweet) May 28, 2019

Фанатов "Арсенала" за футболки с именем Мхитаряна останавливает полиция

Поездка и такие места в Баку обошлись фанатам в несколько тысяч евро

Встречи игроков "Челси" с мячом в первые 25 минут игры

Усреднённые позиции игроков. Слева - "Челси", справа - "Арсенал"

Сарри впервые в карьере завоевал трофей

Тепловая карта Азара (слева) vs тепловая карта Озила

«Челси» стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале турнира «Арсенал». Лондонское дерби рисковало превратиться в унылое перетягивание каната, но во втором тайме команды слихвой компенсировали нехватку эмоций первой половины встречи.— о триумфе «синих».Финал Лиги Европы для каждой команды имел большое значение. Для Унаи Эмери этот турнир фактически превратился в домашний, баск уже трижды становился победителем соревнований с «Валенсией». Став рекордсменом, Эмери навсегда вписал своё имя в историю. И на этот раз на кону было даже больше, ведь лишь в случае победы «Арсенал» мог рассчитывать на путёвку в Лигу чемпионов. «Челси» в отличие от соседей пробился в главный турнир Европы через чемпионат Англии. Но зато лондонцы могли выиграть первый трофей под руководством нового тренера. Любопытно, что этот трофей стал бы и первым в карьере самого Маурицио Сарри.Фаворитом с натяжкой можно было назвать «Арсенал». В стане «канониров» шла планомерная подготовка к матчу. На стороне «Арсенала» был чемпионский опыт Эмери в Лиге Европы и прекрасная линия атаки с неудержимыми Пьером-Эмериком Обамеянгом и Александром Ляказеттом. «Челси» перед главным матчем сезона испытывал некоторые проблемы. Лидер команды Эден Азар уже одной ногой находится в «Реале», о чём он сам фактически и говорил. Накануне перед матчем на тренировке возник конфликт между Давидом Луисом и Гонсало Игуаином, после чего Сарри злобно пнул кепку и ушёл с поля. Да и сам Сарри ещё может сменить клубную прописку, не зря ведь столько говорят об интересе «Ювентуса». А ещё серьёзной потерей должен был стать Н’Голо Канте, восстанавливающийся после травмы. Впрочем, французский опорник в итоге чудесным образом сумел подготовиться к матчу и вышел в стартовом составе.К сожалению, экзотический выезд в Баку заинтересовал немногих болельщиков. Так, на трибунах сияли дыры, было довольно много свободных мест. Всё это проходило на фоне разговоров о Генрихе Мхитаряне, полузащитник «Арсенала» отказался от поездки в Баку. Азербайджанские власти утверждали, что Мхитаряну были даны все необходимые гарантии, но отказ Генриха от поездки всё равно стал скандалом.Вообще, местные власти не слишком умно управляли этой ситуацией. В Баку задерживали фанатов, ходивших по городу в футболке с фамилией Мхитаряна, а на стадион не пускали даже в том случае, если игровая форма Генриха находилась в сумке. Непонятно, почему упоминание Мхитаряна вызывает такую болезненную реакцию в Баку. Если уж решили проводить матч столь высокого уровня, стоит всё же как-то цивильнее решать такие вопросы.На зрительский интерес повлияла и сложная логистика. Добраться в Баку из Лондона действительно непросто, а промоутеры Гран-при Азербайджана Формулы-1 даже заявили, что в следующем году постараются организовать чартеры на гонку. По словам промоутеров, в сложности логистики они убедились во время подготовки к матчу «Челси» и «Арсенала». Не самой привлекательной была и телевизионная картинка: футбольные матчи высокого уровня на стадионах с беговыми дорожками выглядят настоящим архаизмом. К слову, фанаты уже активно жалуются в «твиттере», что дорогие билеты привели их на места на нижних ярусах, с которых фактически ничего не было видно.В первые полчаса матча не покидало устойчивое желание побыстрее выключить телевизор и отправиться спать. Команды устроили долгую разведку (хотя чего они друг о друге не знают?!), которая на фоне безумных матчей Лиги чемпионов в нынешнем сезоне выглядела совсем серой. «Арсенал» быстрее освоился на новом стадионе и был близок к тому, чтобы открыть счёт, но после контакта Ляказетта с Кепой в чужой штрафной арбитр не увидел поводов для пенальти. В течение первых 25 минут команды на двоих нанесли лишь один удар по воротам, им отметился Обамеянг. «Челси» чуть чаще и лучше пасовал, но, в целом, преимущество было на стороне «Арсенала». Фланговая игра с тремя центральными защитниками не приносила ожидаемого результата, но, всё же, «Арсенал» был ближе к забитому мячу. «Челси» стартовый отрезок фактически провалил. В первые 25 минут «синие» ни разу не получили мяч в чужой штрафной (!!).Во втором тайме игра перевернулась. «Челси» сумел забить быстрый мяч (после возобновления игры), что выбило из равновесия игроков «Арсенала». Перелом начал назревать ещё во второй половине первой 45-минутки. Тогда постепенно «Челси» перетягивал себе инициативу, а во втором тайме с «Арсеналом» и вовсе произошло что-то непонятное. И если гол Жиру ещё можно списать на какую-то расслабленность, то дальнейшие ошибки напомнили о старых проблемах «Арсенала»: похоже, что с этим подбором защитников Эмери будет сложно добиться чего-то значимого.Баск явно запоздал с заменами. Эмери перешёл на более атакующий вариант игры слишком поздно, когда счёт стал уже крупным. Выход Алекса Ивоби и Маттео Гэндузи должен был способствовать давлению на чужие ворота, Ивоби даже сумел отквитать один мяч, но, раскрывшись, «Арсенал» тут же получил ещё один.Наверное, план Унаи Эмери бы сработал, но Марицио Сарри сыграл на опережение. Наученный горьким опытом, итальянец не стал гнуть свою линию, на этот раз Сарри-болла не было и в помине! «Челси» совершенно не доминировал в плане владения мячом (50% на 50%) или количества передач. В целом, у команд были абсолютно идентичные ключевые показатели. Вместо этого Сарри фактически перешёл на контратаки, сыграв максимально прагматично. Итальянец позволил и даже вынуждал «Арсенал» оголять тылы, подключая к позиционным атакам фланги, в итоге после перехватов и потерь мяча «канониры» не успевали в оборону, за что и поплатились. Лишь первый мяч «Челси» забил после позиционки, все остальные голы стали следствием перехватов и быстрого перехода в атаку.При столь безобразной игре в обороне (9 потерь в опасных зонах перед своей/в своей штрафной за матч) «Арсенал» могла спасти лишь образцовая результативность и реализация форвардов. Но и они явно подкачали. В концовке «канониры» могли воскресить интригу, но упустили свои шансы. Как итог – абсолютно заслуженная победа «Челси», который приятно удивил.Безусловно, MVP матча – Эден Азар. Бельгиец забил два мяча, а также ассистировал Педро. Теперь Эден покидает Лондон на мажорной ноте, в последнем матче за английский клуб он наглядно продемонстрировал, почему «Реалу» придётся раскошелиться на 130 млн евро.Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (пен), 72 - Ивоби, 69.Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 76), Азар (Дзаппакоста, 89), Жиру, Педро (Виллиан, 71).Чех, Сократис, Косьельни, Монреаль (Гендузи, 66), Мэйтленд-Найлс, Торрейра (Ивоби, 66), Джака, Колашинац, Озил (Уиллок, 77), Обамеянг, Ляказетт.Педро, 55, Кристенсен, 68.