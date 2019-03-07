Оливье Жиру: "Челси" и "Арсенал" изменили мою жизнь

Нападающий "Челси" Оливье Жиру прокомментировал победу над "Арсеналом" в финале Лиги Европы."Мы неэффективно играли в первом тайме. Во втором тайме стали действовать уже лучше. Горжусь победой, мы это заслужили. Для "Челси" это особенный вечер. Эти клубы изменили мою жизнь, благодаря им я поиграл в Премьер-лиге. Я не хотел праздновать гол в ворота "Арсенала", - цитирует Жиру ВВС.