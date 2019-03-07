Жиру стал лучшим бомбардиров в нынешней Лиге Европы. На его счету 11 голов

Нападающий "Челси" Оливье Жиру, отличившийся в финальном матча Лиги Европы против "Арсенала", стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету 11 голов.

Жиру стал первым футболистом английского клуба за 14 лет, который забил 11 голов в евросезоне. В сезоне-2003/04 11 голов забил форвард "Ньюкасла" Ширер.
Теги: Жиру Челси
Сегодня, 08:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама