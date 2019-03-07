Жиру стал лучшим бомбардиров в нынешней Лиге Европы. На его счету 11 голов

Нападающий "Челси" Оливье Жиру, отличившийся в финальном матча Лиги Европы против "Арсенала", стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету 11 голов.Жиру стал первым футболистом английского клуба за 14 лет, который забил 11 голов в евросезоне. В сезоне-2003/04 11 голов забил форвард "Ньюкасла" Ширер.