Алексей Смертин: переживаю, что последний матч у Чеха получился не победный
Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин прокомментировал победу "Челси" в финале Лиги Европы над "Арсеналом" (4:1).
"Конечно, я рад за "Челси". И вообще за английский футбол. Думаю, он уже давно доминирует. Не только в этом сезоне.
Что касается Лиги чемпионов, да, в финале многие отдают предпочтение "Ливерпулю", но "Тоттенхэм2 — очень непростой соперник. Кстати, я играл с Почеттино вместе. Целый один матч за "Бордо"! После чего я уехал играть как раз в Англию.
Время быстро летит — вот и Чех, с которым я общался, когда он был молод, не женат, заканчивает… Переживаю, что последний матч у него получился не победный", - цитирует Смертина Sport24.
"Конечно, я рад за "Челси". И вообще за английский футбол. Думаю, он уже давно доминирует. Не только в этом сезоне.
Что касается Лиги чемпионов, да, в финале многие отдают предпочтение "Ливерпулю", но "Тоттенхэм2 — очень непростой соперник. Кстати, я играл с Почеттино вместе. Целый один матч за "Бордо"! После чего я уехал играть как раз в Англию.
Время быстро летит — вот и Чех, с которым я общался, когда он был молод, не женат, заканчивает… Переживаю, что последний матч у него получился не победный", - цитирует Смертина Sport24.