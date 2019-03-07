Алексей Смертин: переживаю, что последний матч у Чеха получился не победный

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин прокомментировал победу "Челси" в финале Лиги Европы над "Арсеналом" (4:1).

"Конечно, я рад за "Челси". И вообще за английский футбол. Думаю, он уже давно доминирует. Не только в этом сезоне.

Что касается Лиги чемпионов, да, в финале многие отдают предпочтение "Ливерпулю", но "Тоттенхэм2 — очень непростой соперник. Кстати, я играл с Почеттино вместе. Целый один матч за "Бордо"! После чего я уехал играть как раз в Англию.

Время быстро летит — вот и Чех, с которым я общался, когда он был молод, не женат, заканчивает… Переживаю, что последний матч у него получился не победный", - цитирует Смертина Sport24.
Теги: Смертин Чех Арсенал Челси
Сегодня, 12:31
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