Восемь игроков "Челси" включены в команду сезона Лиги Европы

В УЕФА составили команду сезона-2018/19 Лиги Европы.

Вратари: Кевин Трапп ("Айнтрахт"), Кепа Аррисабалага ("Челси")

Защитники: Алекс Гримальдо ("Бенфика"), Сеад Колашинац ("Арсенал"), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Давид Луис ("Челси"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Данни да Коста ("Айнтрахт")

Полузащитники: Макото Хасебе ("Айнтрахт"), Филип Костич ("Айнтрахт"), Жоржиньо ("Челси"), Н’Голо Канте ("Челси")

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Оливье Жиру ("Челси"), Лука Йович ("Айнтрахт"), Жоау Фелиш ("Бенфика"), Педро Родригес ("Челси"), Эден Азар ("Челси").

Теги: Челси
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