Восемь игроков "Челси" включены в команду сезона Лиги Европы
В УЕФА составили команду сезона-2018/19 Лиги Европы.
Вратари: Кевин Трапп ("Айнтрахт"), Кепа Аррисабалага ("Челси")
Защитники: Алекс Гримальдо ("Бенфика"), Сеад Колашинац ("Арсенал"), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Давид Луис ("Челси"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Данни да Коста ("Айнтрахт")
Полузащитники: Макото Хасебе ("Айнтрахт"), Филип Костич ("Айнтрахт"), Жоржиньо ("Челси"), Н’Голо Канте ("Челси")
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Оливье Жиру ("Челси"), Лука Йович ("Айнтрахт"), Жоау Фелиш ("Бенфика"), Педро Родригес ("Челси"), Эден Азар ("Челси").
Вратари: Кевин Трапп ("Айнтрахт"), Кепа Аррисабалага ("Челси")
Защитники: Алекс Гримальдо ("Бенфика"), Сеад Колашинац ("Арсенал"), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Давид Луис ("Челси"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Данни да Коста ("Айнтрахт")
Полузащитники: Макото Хасебе ("Айнтрахт"), Филип Костич ("Айнтрахт"), Жоржиньо ("Челси"), Н’Голо Канте ("Челси")
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Оливье Жиру ("Челси"), Лука Йович ("Айнтрахт"), Жоау Фелиш ("Бенфика"), Педро Родригес ("Челси"), Эден Азар ("Челси").
? Жиру, Педро, Азар... ???— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 30, 2019
?? Та-дам! Встречаем Команду сезона #ЛигаЕвропы ???
Никого не забыли? ? pic.twitter.com/CTsx5pYG58