Озил обругал Эмери после замены в финале Лиги Европы

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил оскорбил главного тренера команды Унаи Эмери.Инцидент произошел после замены немца в финальном матче Лиги Европы с "Челси" (1:4).Как сообщает Hurriyet, футболист, замененный на 77-й минуте, уходя с поля сказал Эмери: "Ты не тренер".Стоит отметить, что "Арсенал" в ближайшее трансферное окно хочет выставить чемпиона мира — 2014 на трансфер.