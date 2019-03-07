Озил обругал Эмери после замены в финале Лиги Европы

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил оскорбил главного тренера команды Унаи Эмери.

Инцидент произошел после замены немца в финальном матче Лиги Европы с "Челси" (1:4).

Как сообщает Hurriyet, футболист, замененный на 77-й минуте, уходя с поля сказал Эмери: "Ты не тренер".

Стоит отметить, что "Арсенал" в ближайшее трансферное окно хочет выставить чемпиона мира — 2014 на трансфер.

"Газета.ру"
Теги: Озил Эмери Арсенал
Сегодня, 16:27
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