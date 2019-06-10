УЕФА просят провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) попросила УЕФА провести финал Лиги Европы 2021 года на на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье в память о погибшем футболисте Хосе Антонио Рейесе.

35-летний футболист погиб в ДТП 1 июня. Машина Рейеса вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. В аварии также погиб один из родственников футболиста. По данным экспертов, авария могла произойти из-за лопнувшей шины на скорости 237 км/ч. Гибель игрок стала настоящим шоком для его поклонников.

Рейес пять раз становился победителем Лиги Европы и провел 22 матча в составе сборной Испании, забив в них четыре гола.

"Газета.ру"
Теги: Рейес
Сегодня, 18:26
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