УЕФА просят провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) попросила УЕФА провести финал Лиги Европы 2021 года на на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье в память о погибшем футболисте Хосе Антонио Рейесе.35-летний футболист погиб в ДТП 1 июня. Машина Рейеса вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. В аварии также погиб один из родственников футболиста. По данным экспертов, авария могла произойти из-за лопнувшей шины на скорости 237 км/ч. Гибель игрок стала настоящим шоком для его поклонников.Рейес пять раз становился победителем Лиги Европы и провел 22 матча в составе сборной Испании, забив в них четыре гола.