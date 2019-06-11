Глава Крымского футбольного союза: венцом для наших игроков было бы участие в Лиге Европы
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил, что с УЕФА ведутся переговоры о включении крымских команд в состав участников Лиги Европы.
"Обсуждался вопрос [в УЕФА] о допуске крымских клубов к международным матчам, но пока это больше в плоскости вероятности. Я обеими руками за, потому что это будет новой вехой в развитии футбола. Для ребят, которые играют, чтобы как-то поддержать, ведь футболу они отдают лучшие годы жизни. Венцом для них было бы участие в Лиге Европы.
Насколько это реально, будем ждать, держать кулаки. Сроков пока нет", - цитирует Ветоху ТАСС.
"Обсуждался вопрос [в УЕФА] о допуске крымских клубов к международным матчам, но пока это больше в плоскости вероятности. Я обеими руками за, потому что это будет новой вехой в развитии футбола. Для ребят, которые играют, чтобы как-то поддержать, ведь футболу они отдают лучшие годы жизни. Венцом для них было бы участие в Лиге Европы.
Насколько это реально, будем ждать, держать кулаки. Сроков пока нет", - цитирует Ветоху ТАСС.