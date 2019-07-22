Жеребьевка Лиги Европы: "Спартак" и "Арсенал" узнали своих соперников

Состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы. "Спартак" встретится со швейцарским "Туном", "Арсенал" в случае победы во втором раунде над "Нефтчи" сыграет с "Бней-Иегудой" из Израиля."Млада Болеслав", цвета которой защищает форвард сборной России Николай Комличенко, может встретиться с победителем пары "Алашкерт" - "ФКСБ Стяуа". Но для этого чешскому клубу нужно сперва пройти во втором раунде "Ордабасы".Первые игры 3-го раунда пройдут 8 августа, ответные - 15 августа. Первые матчи пройдут на полях соперников, указанных первыми."Норчепинг" (Швеция)/"Лиепая" (Латвия) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)/"Кайрат" (Казахстан)"Лехия" (Польша)/"Бреннбю" (Дания) - "Брага" (Португалия)"Пюник" (Армения)/"Яблонец" (Чехия) - "Вулверхэмптон" (Англия)/"Крусэйдерс" (Северная Ирландия)"Хогесунн" (Норвегия)/"Штурм" (Австрия) - ПСВ (Голландия)/"Базель" (Швейцария)"Торино" (Италия) /"Дебрецен" (Венгрия) - "Шахтер" Солигорск (Белоруссия)/"Эсбьерг" (Дания)"Мольде" (Норвегия)/"Чукарички" (Сербия) - "Арис" (Греция)/АЕЛ (Кипр)"Мидтьюлланн" (Дания) - "Рейнджерс" (Шотландия)/"Прогрес" (Люксембург)"Риека" (Хорватия) - "Чихура" (Грузия)/"Абердин" (Шотландия)"Антверпен" (Бельгия) - "Виктория Пльзень" (Чехия)/"Олимпиакос" (Греция)"Локомотив" Пловдив (Болгария)/"Спартак" Трнава (Словакия) - "Страсбур" (Франция)/"Маккаби" Хайфа (Израиль)"Мариуполь" (Украина) - АЗ (Голландия)/"Хеккен" (Швеция)"Вентспилс" (Латвия)/"Гзира" (Мальта) - "Женисс" (Люксембург)/"Витория" (Португалия)"Аустрия" (Австрия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)/"Аполлон" (Кипр)АЕК Ларнака (Кипр)/"Левски" (Болгария) - "Гент" (Бельгия)/"Вииторул" (Румыния)"Фехервар" (Венгрия)/"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Флора" (Эстония)/"Айнтрахт" Франкфурт (Германия)"Фейеноорд" (Голландия) - "Габала" (Азербайджан)/"Динамо" Тбилиси (Грузия)"Алашкерт" (Армения)/"ФКСБ Стяуа" (Румыния) - "Млада Болеслав"/"Ордабасы" (Казахстан)"Легия" (Польша) - "КуПС" (Финляндия) - "Дунайска Стреда" (Словакия)/"Атромитос" (Греция)"Конна'с Куэй Номадс" (Уэльс)/"Партизан" (Сербия) - "Малатьяспор" (Турция)/"Олимпия" (Словения)"Домжале" (Словения)/"Мальме" (Швеция) - "Утрехт" (Голландия)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина)ЦСКА София (Болгария)/"Осиек" (Хорватия) - "Будучност" (Черногория)/"Заря" (Украина)"Люцерн" (Швейцария/"Клаксвик" (Фареры) - "Эспаньол" (Испания)/"Ярнан" (Исландия)"Спарта" (Чехия) - "Трабзонспор" (Турция)"Гонвед" (Венгрия)/"Университатя" Крайова (Румыния) - АЕК Афины (Греция)Напомним, что ранее состоялась и жеребьевка "пути чемпионов", в котором играют команды, вылетевшие из Лиги чемпионов на разных этапах. Ее результаты:Проигравший "Сутьеска" (Черногория)/АПОЭЛ (Кипр) (проигравший) - Победитель "ХБ Торсхавн" (Фареры)/"Линфилд" (Северная Ирландия)Проигравший ЧФР (Румыния)/"Маккаби" ТА (Израиль) - Победитель "Тре Пенне" (Сан-Марино)/"Судува" (Литва)Победитель "Арарат-Армения" (Армения)/"Линколн" (Гибралтар) - Проигравший "Сабуртало" (Грузия)/"Динамо" (Хорватия)Победитель "Пяст" (Польша)/"Рига" (Латвия) - Проигравший "Црвена Звезда" (Сербия)/ХИК (Финляндия)Победитель "Рейкьявик" (Исландия)/"Лудогорец" (Болгария) - Проигравший "Нью-Сэйнтс" (Уэльс)/"Копенгаген" (Дания)"Сараево" (Босния и Герцеговина) - Проигравший БАТЭ (Белоруссия)/"Русенборг" (Норвегия)Победитель "Шкендия" (Македония)/"Дюделанж" (Люксембург) - Проигравший "Селтик" (Шотландия)/"Калью" (Эстония)Победитель "Санта-Колома" (Андорра)/"Астана" (Казахстан) - Проигравший "Ференцварош" (Венгрия)/"Валетта" (Мальта)Победитель "Партизани" (Албания)/"Шериф" (Молдавия) - Проигравший "Марибор" (Словения)/АИК (Швеция)Победитель "Слован" (Словакия)/"Фроникели" (Косово) - Проигравший "Дандолк" (Ирландия)/"Карабах" (Азербайджан)