- На этом уровне слабых команд не бывает. Несмотря на то что это команда из швейцарской лиги, где есть два топ-клуба, а всем остальным тяжело играть против них, это сильный соперник. Будем серьёзно готовиться и настраиваться на победу. Как и всегда.
Матчи с "Санкт-Галленом"? Каждый опыт, который был, учитывается. Из ошибок и поражений делаются выводы, они переносятся на следующие матчи, - сказал Цорн.
Источник: ТАСС
Генеральный директор "Спартака" опасается "Тун-а"
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн поделился ожиданиями от противостояния со швейцарским "Туном" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Томас Цорн
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