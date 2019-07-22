Валерий Газзаев: "Спартак" должен пройти "Тун", но как это будет – сложно сказать

– "Спартак" должен пройти "Тун", но как это будет – сложно сказать. "Тун" – не такой известный клуб в Европе, но они регулярно участвуют в еврокубках, поэтому их нельзя недооценивать и переоценить свои возможности. "Спартак" уже который год вылетает в квалификационных матчах, но надеемся, что на этот раз уровень игры будет более высокий и качественный. "Спартаку" и "Краснодару", которые играют в ранней стадии еврокубков, необходимо было форсировать подготовку и уже в отличном состоянии подходить к сезону, важно функционально, тактически и физически быть готовыми к таким матчам, но судя по первым матчам чемпионата России, готовность была не оптимальная, – сказал Газзаев.