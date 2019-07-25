Стали известны составы на матч "Арсенал" - "Нефтчи"

Тульская команда сегодня дебютирует в еврокубках. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.



"Арсенал": Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ткачёв, Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко, Банда, Тудорие.



"Нефтчи": С. Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Дарио Федерико, Р. Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.



Матч состоится на стадионе "Арсенал" в Туле. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Йорги.