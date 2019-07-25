Капитан "Нефтчи" Махмудов: мы будем больше атаковать в ответном матче

Эмин Махмудов прокомментировал победу над "Арсеналом" (1:0) в первой игре второго квалификационного раунда Лиги Европы:

- Мы поймали соперника на контратаке: получился хороший отрыв, с фланга быстро разыграли мяч и забили.

Наш тренер говорил, что мы должны верить в свои силы и можем победить.

Сейчас будем готовиться ко второй игре – там мы будем больше атаковать. Дома всегда по-другому играем, - приводит слова Махмудова ТАСС.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Нефтчи Арсенал Тула
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