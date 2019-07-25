Эмин Махмудов прокомментировал победу над "Арсеналом" (1:0) в первой игре второго квалификационного раунда Лиги Европы:
- Мы поймали соперника на контратаке: получился хороший отрыв, с фланга быстро разыграли мяч и забили.
Наш тренер говорил, что мы должны верить в свои силы и можем победить.
Сейчас будем готовиться ко второй игре – там мы будем больше атаковать. Дома всегда по-другому играем, - приводит слова Махмудова ТАСС.
Капитан "Нефтчи" Махмудов: мы будем больше атаковать в ответном матче
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