Главный тренер тульского "Арсенала" прокомментировал поражение от "Нефтчи" (0:1) в игре 2-го квалификационного раунда Лиги Европы:
- Много что не получилось. Плохо выходили из-под прессинга, который нам навязали с первых минут.
Плюс выпала группа игроков. Фланги не работали, впереди не цеплялись, ударов не было. А как без этого забить?
"Нефтчи"? Они здорово сыграли, сидели на пятках у наших игроков.
Перегорели? Здесь все опытные футболисты, играли в сборных. Сваливать на то, что "перегорели", я не собираюсь. Скажу одно: есть вторая игра. Да, счет 0:1 неприятный.
Но и при 0:0 нам пришлось бы забивать. Хочу поблагодарить болельщиков – поддержка была сумасшедшая, хоть мы их и не порадовали.
"Нефтчи" каждый год в еврокубках, а у нас первый блин комом. В первом тайме мы минут пять не могли выйти со своей половины, сказалось давление соперника. Мне эта игра напомнила первый тайм с "Динамо".
Мы готовились, просматривали игры соперника, но не сложилось, - приводит слова тренера sport24.
Игорь Черевченко: выпала группа игроков, фланги не работали, ударов не было
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