Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко поделился ожиданиями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Нефтчи". Напомним, первая игра завершилась поражением тульской команды со счётом 0:1.
"Серьезных проблем нет. После каждой игры есть какие-то вопросы, но они разрешимы. Никаких потерь у нас нет, все живы, здоровы. Я думаю, температура всегда оказывает воздействие на темп игры. Но ссылаться на жару мы не собираемся. Понятно, что хозяева более привычны к этой погоде, но ничего страшного я здесь не вижу. Все будет нормально.
Если не пройдем "Нефтчи", трагедии не будет. Жизнь продолжается. В футболе все бывает. Кто-то сильнее, кто-то слабее. А то, что проиграли два матча в родных стенах, конечно, это неприятно. Особенно, уступать дома. Но это надо пережить. Как говорил хороший английский тренер, не буду называть фамилию: "Если из каждого поражения делать трагедию — меня хватило бы на один год", - цитирует Черевченко официальный сайт "Арсенала".
Игорь Черевченко: если тульский "Арсенал" не пройдёт "Нефтчи" в ЛЕ, трагедии не будет
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