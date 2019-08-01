Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча квалификационного этапа Лиги Европы "Нефтчи" - "Арсенал".
"У "Арсенала" есть шансы пройти дальше. Предпосылки к этому будут заключаться в том, что, играя на выезде, всегда можно предположить о свободном пространстве и быстром выходе из обороны. В прошлом сезоне контратака у "Арсенала" выглядела непредсказуемой и насыщенной, игроки успевали создать проблемы на многих участках свободного пространства и достаточно эффективно их использовали.
Понятно, что Черевченко столкнулся с большой проблемой, команду покинули Джорджевич, Бакаев. Это сложно компенсировать, плюс сегодня не хватает взаимопонимания для Луценко. Может быть, по ходу матча удастся найти возможность использовать быстрые переходы из обороны в атаку. Также стандартные положения могут представлять опасность для "Нефтчи", - цитирует Бышовца Sport24.
Анатолий Бышовец: у "Арсенала" есть шансы пройти "Нефтчи"
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