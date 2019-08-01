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Кирилл Петров: второй матч с "Арсеналом" будет похож на первый

Защитник "Нефтчи" Кирилл Петров признался, что у команды не возникло проблем из-за задержки самолетного рейса перед первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы против тульского "Арсенала". По его словам, ответная игра будет похожа на первую.

"Ничего страшного не произошло. Всё это случилось за день до матча, и у нас было время отдохнуть, прийти в себя. Если бы мы проиграли в Туле, то ни в коем случае нельзя было бы оправдываться задержкой рейса. Мы профессионалы, у нас хорошие доктора и массажисты, которые сумели нас подготовить к матчу.

Атмосфера в Туле супер. Поддержка болельщиков не давила на нас. Наоборот, было приятно видеть полный стадион. Мы же играем для зрителей. Если бы их не было на трибунах, то, возможно, и нам бы не удалось добиться такого результата. В Баку же арена поменьше, и на игры чемпионата людей ходит не так много. Но надеюсь, что на ответную игру с "Арсеналом" придет полный стадион. Думаю, второй матч будет похож на первый. Нам не надо думать о преимуществе. Выйдем на поле так, как будто первый матч закончился со счетом 0:0", - цитируют Петрова "Известия".

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Теги: Петров Арсенал
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